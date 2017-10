Bleus: Deschamps compte sur les jeunes Français… et encense encore Mbappé

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

C’est un Didier Deschamps en apparence serein qui s’est présenté ce lundi en conférence de presse. Bien sûr, le sélectionneur français sait que les deux prochains rendez-vous des Tricolores sont très importants (Bulgarie-France samedi 7 octobre, France-Biélorussie mardi 10 octobre en éliminatoires du Mondial 2018, matches à suivre sur TF1). D’ailleurs, il n’a pas oublié de mentionner le souvenir horrible de 1993 et d’un certain Emil Kostadinov…



Néanmoins, l’ancien capitaine des Bleus prône le sérieux pour éviter le piège bulgare, même sans Laurent Koscielny, blessé et remplacé par Adil Rami. "Ça sera un match difficile. Cette équipe est très performante chez elle. Elle a gagné ses quatre matches. (…) Notre objectif, on peut l’atteindre. Ça dépend de nous et ça passe par deux victoires", prévient-il.





"Je ne regarde pas la date de naissance"



Interrogé sur le fait de privilégier l’expérience ou la jeunesse face à la Bulgarie, Didier Deschamps a tranché. "L’un n’empêche pas l’autre", estime-t-il. "Je ne regarde pas la date de naissance. Si je considère qu’un jeune peut apporter plus qu’un joueur plus âgé, je ne me pose pas la question. Mais l’expérience du niveau international compte."



On ignore encore les plans du sélectionneur pour le prochain match à Sofia, mais il semble qu’il n’hésitera pas à piocher dans les jeunes pousses des Bleus. Sept joueurs seulement ont 30 ans ou plus (Lloris, Mandanda, Jallet, Rami, Matuidi, Giroud, Payet). Et parmi les 23 joueurs appelés, ils ne sont que quatre à avoir plus de 50 sélections: le capitaine Lloris (92), Giroud (66), Matuidi (58) et Sissoko (52).





"Mbappé est aussi performant à droite"



Le plus jeune de tous sera, une nouvelle fois, Kylian Mbappé. Privé de son acolyte Ousmane Dembélé, blessé pour plusieurs mois, l’attaquant de 18 ans va encore attirer les regards. Et ce ne sont pas ces premières semaines sous les couleurs du PSG qui ont atténué les attentes à son égard. Pour Didier Deschamps, Mbappé "fait de très bonnes choses à Paris", et cela peut faire les affaires des Bleus.



"Il enchaîne beaucoup de matches. C’est vrai qu’il est jeune, mais il fait voir tout ce qu’il avait déjà fait voir avec l’AS Monaco", observe le sélectionneur. Utilisé à gauche ou en pointe à Monaco, le petit prodige est aussi aligné à droite à Paris, avec un certain succès : "Il est dans un registre plus axe droit, mais avec pas mal de liberté aussi. C’est un attaquant. Il peut être performant dans l’axe, il peut être performant à gauche. Il y avait des gros doutes sur le fait qu’il puisse l’être à droite, et on se rend compte qu’il est aussi performant dans cette zone-là." Bon point pour le PSG, pour Mbappé… et pour les Bleus donc.