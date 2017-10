Bulgarie-France : les Bleus joueront en 4-3-3

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Didier Deschamps a levé le voile sur le onze qui affrontera la Bulgarie samedi soir à Sofia. Le sélectionneur a troqué son 4-4-2 pour un 4-3-3.





4-3-3 au lieu de 4-4-2

C'était la tendance de ces derniers jours et elle s'est concrétisée. Le 4-4-2, en place depuis plusieurs mois, n'a pas été reconduit pour le match couperet face à la Bulgarie. Didier Deschamps lui a préféré un 4-3-3, sans doute pour offrir plus de liberté à Kylian Mbappé, qui occupera le front de l'attaque en compagnie d'Antoine Griezmann et Alexandre Lacazette. Ce dernier prend la place d'Olivier Giroud, devenu remplaçant à Arsenal.



Tolisso aligné dans l'entrejeu

Au sein du milieu de terrain, nous retrouverons les indéboulonnables N'Golo Kanté et Blaise Matuidi. Ils seront associés à Corentin Tolisso, auteur d'excellentes prestations au Bayern Munich et préféré à Adrien Rabiot et Moussa Sissoko.





Digne titulaire

En défense, Didier Deschamps fait confiance à la charnière Umtiti/Varane avec Lucas Digne dans le couloir gauche et Djibril Sidibé de l'autre côté.



Le onze de départ des Bleus : Lloris - Sidibé, Varane, Umtiti, Digne - Tolisso, Kanté, Matuidi - Mbappé, Lacazette, Griezmann.