Bulgarie-France : et Lloris s'est envolé pour réaliser une double parade

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

La victoire de l'Equipe de France à Sofia s'est jouée sur des détails. Il y a d'abord ce but de Blaise Matuidi mais aussi cette double parade d'Hugo Lloris, déterminante pour préserver le score alors acquis.





La vigilance de Lloris

C'est le genre de match détestable pour un gardien. Puisque le manque de sollicitation peut induire une baisse de concentration et les boulettes qui vont avec. Hugo Lloris, qui s'est justement rendu coupable d'une boulette face à Suède, n'en a pas commise face aux Bulgares. Il a même été héroïque à la 37e minute quand il a réalisé une double parade.



S'il a d'abord très mal repoussé une frappe lointaine de Nedelev, il s'est élevé pour empêcher une tête à bout portant signée Kostadinov de terminer au fond de ses filets. Le gardien a empêché les Bulgares de revenir au score juste avant la mi-temps et à un moment de la rencontre où les Bleus souffraient beaucoup.





Lloris loue l'engagement

"On savait qu'au coup d'envoi, on était deuxièmes après la victoire de la Suède. On a fait un bon match dans l'engagement, même si on aurait pu mieux faire avec le ballon. Mais on a fait un match d'hommes. Il y a beaucoup de satisfaction mais il reste une étape avec cette rencontre, mardi, devant nos supporters. A nous de bien récupérer pour faire un bon match" a confié l'intéressé au sortir du match.





Finir le travail

Il faudra maintenant que les Bleus et Hugo Lloris restent concentrés jusqu'au bout. Ils ont fait un premier grand pas en avant vers la qualification directe. Il n'en reste plus qu'un à faire et ils ne devront pas trébucher.