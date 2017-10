Bulgarie-France : Matuidi a mis les Bleus sur orbite

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Unique buteur d'un match difficile et âpre, Blaise Matuidi a offert une belle réponse aux critiques qui pleuvent parfois sur lui. Tout en confirmant son excellent début de saison à la Juventus Turin, où il s'est déjà imposé.





Et Matuidi a surgi

Terrain détrempé, premiers duels très physiques, stade maudit : les conditions n'étaient pas très clémentes avec les Bleus. Mais ils ont su appréhender le combat d'entrée grâce à Blaise Matuidi. A la réception d'un centre venu de la gauche et signé Digne, Griezmann a parfaitement remis au milieu de terrain. Ce dernier, pourtant très excentré, a trouvé la lucarne opposée avec son pied gauche. On ne jouait que la troisième minute et les Bleus menaient donc 1 à 0. Par la suite, les choses se sont compliquées. Mais le but de Matuidi a suffi.



Matuidi récompensé

Blaise Matuidi n'a pas vécu un été facile en raison de son transfert à la Juventus Turin après avoir passé plusieurs saisons au PSG. Mais il s'est rapidement acclimaté à la Serie A, au point de devenir très vite un pion essentiel de l'équipe italienne. En quelque sorte, son but déterminant face à la Bulgarie récompense un peu plus son début de saison réussi, lui qui est parfois critiqué pour son manque de bagage technique. Samedi soir, à Sofia, il a encore prouvé sa capacité à répondre dans les grands matches.





"Je connais mes défauts et mes qualités"

Blaise Matuidi, qui restait sur 22 matches sans marquer avec les Bleus, en a vu d'autres. Et il en verra d'autres. Surtout, il se connaît par cœur et les critiques coulent sur lui, "Je sais ce que je vaux. Je connais mes défauts et mes qualités. Aujourd'hui, je suis content que l'équipe ait gagné. Je donne toujours tout. Personnellement, je ne peux pas me le reprocher. Le reste, c'est vous. Vous êtes en droit de dire ce que vous voulez, que j'ai les pieds carrés par exemple. Merci mes pieds carrés alors (rires). C'est une petite boutade." Aucun doute : à l'aise, Blaise.