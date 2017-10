Coupe du monde 2018 - France / Biélorussie : S'ils veulent éviter la case barrages, les Bleus doivent transformer l'essai (VIDEO)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

France / Biélorussie : Les Bleus sont en mission "Russie"

Qualifications Coupe du monde 2018 - France / Biélorussie (20h45 - Stade de France)

L'équipe de France est à la croisée des chemins. Tenace et rigide à défaut d'être séduisante à Sofia face à la Bulgarie (0-1), le week-end dernier, la bande à Didier Deschamps se retrouve à 90 minutes d'une qualification directe pour la Coupe du monde 2018. La route a été moins évidente que prévue, la faute à cette défaite concédée en Suède début juin (2-1) et ce match nul inattendu concédé face au Luxembourg (0-0). Ces deux contre-performances ont corsé les choses mais rien révolutionné. Surtout, les Bleus ont des ressources et du mental.

Pour aller en Russie sans passer par la case barrages, comme cela avait été le cas en 2013, les Bleus, leaders de leur groupe avec 19 points, ont leur destin entre leurs mains. Et c'est bien ça le plus important. Face à un adversaire abordable, mais qui sait lui résister, comme cela avait été le cas au match aller (0-0), une victoire s'avère être le moyen le plus sûr pour s'éviter des maux de tête et une sortie générale de calculatrices.

En même temps, la Suède, étonnante après un Euro raté, ira défier les Pays-Bas dans une fausse finale à Amsterdam. Au bord de l'élimination, les Néerlandais devront s'imposer par sept buts d'écart pour espérer aller en barrages. On devrait voir des buts aux Pays-Bas. Une donnée que les Bleus ont pris en compte.

















France / Biélorussie à suivre sur TF1 (20h45)

















Les chiffres à avoir en tête

1 - La France n'a perdu qu'une seule rencontre face à la Biélorussie en cinq confrontations (0-1 au Stade de France en septembre 2010). Bilan : 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite.

5 - La Biélorussie a perdu ses cinq derniers déplacements, sans marquer un seul but (10 encaissés). C'est sa plus mauvaise série depuis 1999.

42 - Didier Deschamps est devenu samedi dernier le sélectionneur de l'équipe de France à avoir le plus gagné à la tête des Bleus avec 42 succès.









La composition probable des Bleus :

















Ils ont dit - Deschamps : "J'amènerai un peu de fraîcheur"

















Bonus Téléfoot - Bleus : une animation offensive à revoir