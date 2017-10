Equipe de France - Les Bleus défieront l'Allemagne le mardi 14 novembre prochain (à suivre en direct sur TF1 à 20h45)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

La Fédération française de football a confirmé la tenue de la rencontre amicale entre la France et l'Allemagne le mardi 14 novembre prochain à Cologne. La rencontre sera diffusée sur TF1 (20h45).

Allemagne - France, nouveau chapitre

La Mannschaft et les Bleus remettent ça. Un an et demi après leur confrontation en demi-finale de l'Euro 2016 à Marseille, les deux nations vont se retrouver en amical le mardi 14 novembre prochain à Cologne (20h45).

En attente de confirmation à cause d'une possible participation de l'équipe de France aux barrages de la Coupe du monde, la rencontre a finalement été confirmée par la Fédération française de football après la qualification des hommes de Didier Deschamps pour le Mondial russe.













Allemagne - France en chiffres

- Il s'agira de la 29e confrontation entre les deux nations.

- La France mène 13 victoires à 9 (pour 13 matches nuls).

- La France a marqué 45 buts et en a encaissé 43.

- Les Bleus restent sur deux succès consécutifs face à la Mannschaft.





Le chiffre à retenir : 5

Ce sera le cinquième France - Allemagne de rang en six années. Depuis 2012, il y a toujours eu une rencontre entre les deux sélections.





Une rencontre à suivre sur TF1 le 14 novembre

Vous pourrez suivre la rencontre entre l'Allemagne et la France en direct et en exclusivité sur TF1 le mardi 14 novembre à 20h45.

Vous pourrez également suivre le test match de l'équipe de France de rugby face à la Nouvelle-Zélande sur TMC à 18h55.





















