Equipe de France: la composition probable pour le match décisif en Suède

L'équipe de France a fait ce qu'il fallait. Vendredi, à Rennes, les hommes de Didier Deschamps ont logiquement battu une sélection du Paraguay limitée en match amical. Les Français ont fait le plein de confiance avec une large victoire (5-0), dont Olivier Giroud, auteur d'un triplé, a été un grand artisan.

Gare à la Suède

Le prochain rendez-vous n'aura rien d'amical. Vendredi 9 juin, les Bleus se rendent à la Friends Arena de Solna, près de Stockholm, pour y affronter la Suède lors de la 6e journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2018 (groupe A). Ce rendez-vous est très important car les Suédois ne sont qu'à 3 points des Français, avec la même différence de buts (+7). Sachant que seule la première place est qualificative et que seuls les 8 meilleurs deuxièmes joueront les barrages, mieux vaut ne pas lâcher le fauteuil de leader.

Le 11 novembre dernier, au Stade de France, les vice-champions d'Europe avaient dû puiser dans leurs ressources pour renverser la Suède (2-1). Emil Forsberg et ses coéquipiers restent sur un carton contre la Biélorussie (4-0). Avec la Bulgarie et les Pays-Bas dans leurs nuques, les Jaune et Bleu ont tout à gagner en faisant un résultat contre la France.

Varane préféré à Umtiti

Pour ce match, Didier Deschamps devraient s'appuyer sur la même équipe qui a écrasé le Paraguay, à une exception près : en défense centrale, Samuel Umtiti ne devrait pas être reconduit. Cette fois, les Bleus pourront compter sur Raphaël Varane, indisponible vendredi à cause de la finale de la Ligue des champions du Real Madrid le lendemain. Auréolé d'une 3e C1, le Madrilène va rejoindre le groupe France et devrait reprendre sa place de titulaire.