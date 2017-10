Equipe de France : Deschamps appelle Amavi pour remplacer Kurzawa

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Encore du changement contraint dans la défense de l'équipe de France. Comme les dernières nouvelles le laissaient entendre, Layvin Kurzawa ne sera pas apte pour le match en Bulgarie (samedi 7 octobre) et contre la Biélorussie (mercredi 10 octobre), deux rencontres déterminantes dans la fin des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.





Kurzawa s'est fait une entorse à l'entraînement lundi



La Fédération française de football a officialisé le forfait du défenseur parisien dans un communiqué publié ce mercredi après-midi. Il est indiqué que Kurzawa s'est blessé au genou gauche lundi lors d'un entraînement à Clairefontaine. Diagnsotic : "entorse du ligament collatéral médial". "Malgré deux jours de soins intensifs, son état ne lui permet pas d'être apte pour les deux rencontres internationales à venir", poursuit la FFF.





Amavi rejoint les Bleus et son contingent de Marseillais



Pour remplacer Layvin Kurzawa, Didier Deschamps a décidé de convoquer Jordan Amavi. C'est la première fois que le Marseillais, arrivé cet été en prêt depuis Aston Villa, est appelé chez les Bleus. Ancien international Espoir, le latéral gauche de 23 ans a pris le dessus, ces dernières semaines, sur Patrice Evra dans le onze marseillais. Il semble qu'il en soit de même, en tout cas pour l'instant, avec les Bleus. Formé à Nice, le défenseur devrait rejoindre les Bleus à Clairefontaine dans la soirée. C'est le 5e joueur de l'OM appelé dans la liste de Deschamps avec Steve Mandanda, Adil Rami, Florian Thauvin et Dimitri Payet.





Mendy et Koscielny déjà blessés



Le sélectionneur des Bleus va devoir faire avec plusieurs absences face à la Bulgarie et face à la Biélorussie. Benjamin Mendy est out pour de longs mois à cause d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Et dimanche, Didier Deschamps a dû appeler Adil Rami en renfort à cause du forfait de Laurent Koscielny, touché au talon d'Achille.