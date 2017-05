Equipe de France/ Deschamps : « Etre performant face à la Suède le 9 »

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Ce n’est pas encore la fin de saison pour tout le monde. Les joueurs de l’équipe de France se sont retrouvés à Clairefontaine en vue du match amical contre le Paraguay ce vendredi 2 juin. Enfin pas tous les joueurs, une dizaine d’entre eux seulement sont arrivés ce lundi. A cette occasion, Didier Deschamps a rappelé l’importance de ce premier match contre les Sud-américains.





L’importance des 3 matches des Bleus

Avant le match qualificatif contre la Suède, les hommes de Deschamps affronteront le Paraguay à Rennes. Ce match amical a des allures de remise en jambes pour des internationaux qui ont plusieurs jours de coupure depuis la fin de leurs championnats respectifs, comme l’a souligné Didier Deschamps qui garde la Suède en tête : « Si j’ai rajouté cette semaine de stage, c’est dans l’optique d’être performant le 9 juin en Suède en sachant que les joueurs qui sont arrivés aujourd’hui [NDLR lundi 29 mai] ont terminé leur activité depuis plus d’une semaine et que ceux qui arriveront demain ont été impliqués dans les différentes coupes nationales ce week-end. Je ne veux pas négliger le Paraguay ni le match d’après face à l’Angleterre mais tout sera fait pour préparer ce match du 9 juin. »





Un succès contre le Suédois les rapprocherait en effet encore plus de la Russie, les Bleus étant en tête de leur groupe avec 3 points d'avance sur les Scandinaves, deuxièmes de la poule.













11 joueurs arrivés sur les 26 convoqués

Pour ce premier jour à Clairefontaine, il n’y a pas foule parmi le Bleus convoqués. Comme évoqué plus haut par le sélectionneur, à cause du calendrier des clubs en cette fin de saison, certains Tricolores n’ont pas pu être disponibles ce lundi à l’image de Paul Pogba, finaliste victorieux de la Ligue Europa, Adrien Rabiot, Blaise Matuidi et Alphonse Areola vainqueurs de la Coupe de France avec le PSG ou encore Laurent Koscielny, qui a remporté la Cup avec Arsenal contre le Chelsea N’Golo Kanté, lui aussi absent ce lundi.

Ils n’étaient donc que 11 à rejoindre Deschamps et son staff ce lundi : Benjamin Mendy, Thomas Lemar, Djibril Sidibé, Kylian M’Bappé, Florian Thauvin, Antoine Griezmann, Christophe Jallet, Dimitri Payet, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Benoît Costil. Le reste des Bleus rejoindront peu à peu leurs coéquipiers et il n’est pas à exclure que contre le Paraguay, les premiers arrivés soient les premiers servis et commencent en tant que titulaires vendredi soir contre le Paraguay.