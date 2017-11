Equipe de France - Deschamps : "On va aller en Allemagne pour gagner"

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Après avoir obtenu sa qualification pour la prochaine Coupe du monde et signé une victoire probante face au Pays de Galles, l'Equipe de France s'apprête à disputer un match de gala face à l'Allemagne, à Cologne. Malgré la confiance de la Mannschaft, les Bleus iront pour gagner.





"On va aller en Allemagne pour gagner"

La France et l'Allemagne s'affronteront mardi à l'occasion d'un match amical en forme d'affiche pour clôturer une belle année 2017 pour les deux nations. Elles sont toutes les deux qualifiées pour le prochain Mondial et feront assurément partie des favorites pour le titre. Si, pour l'heure, la Mannschaft a une longueur d'avance, les Bleus ne vont pas aller à Cologne pour faire figuration, "On va aller en Allemagne pour gagner, et faire un bon résultat. Si on peut l'obtenir tant mieux" explique Didier Deschamps, qui espère viser la perfection.





"C'est une équipe qu'on a envie de jouer"

Interrogé sur le plateau de Téléfoot, Antoine Griezmann a acquiescé quand on lui a demandé si c'était un vrai test, à un peu plus de six mois du Mondial 2018 en Russie, "Surtout maintenant, pour bien préparer la Coupe du monde. C'est une équipe qu'on a envie de jouer. Le coach va faire ses changements". En effet, Olivier Giroud, titulaire et buteur face au Pays de Galles, sera forfait pour le déplacement en raison d'une gêne à l'abducteur. On peut penser qu'Alexandre Lacazette le remplacera dans le onze.





"On est en train de créer une équipe"

Pour battre l'ogre allemand, les Bleus pourront compter sur la complémentarité naissante entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, qui n'ont pas arrêté de se trouver vendredi soir. "On est en train de créer une équipe, de créer un bloc solide" confie le jeune attaquant du PSG. "Faire une bonne préparation et tout faire pour arriver à 100 % là-bas [en Russie]" renchérit la star de l'Atlético Madrid.