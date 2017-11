Equipe de France : Entraînement aménagé pour Varane

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Pour ce retour au Château, les BLeus ont été divisés en trois groupes. Un premier groupe de joueurs, composé de Koscielny, Umtiti, Coman, Martial, Matuidi, Griezmann, Mbappé, Kurzawa et des Marseillais Mandanda et Thauvin, s'est contenté d'un travail en salle ou de faire quelques soins.

Varane s'est entraîné à part

Des tours de terrain et quelques exercices physiques. Voilà le programme du lundi pour Fekir et Sissoko, les Parisiens Kimpembe, Rabiot et Aréola et pour les deux nouveaux venus chez les Bleus : le Sévillan Nzonzi (28 ans) et le défenseur de Stuttgart Benjamin Pavard (21 ans). Raphaël Varane s'est, lui aussi, contenté de courir. La présence du joueur du Real Madrid pour les deux rendez-vous face aux Gallois et aux Allemands est plus qu'incertaine. Touché aux adducteurs face à Gérone et forfait avec les Merengue dimanche, le défenseur français s'est entraîné à part, en compagnie d'un préparateur physique et a multiplié les allers-retours sur un terrain annexe de Clairefontaine. Didier Deschamps, interrogé ce lundi en conférence de presse, a annoncé qu'il ne prendra aucun risque. "On va voir son évolution dans les 72 heures, je ne vais pas prendre de risque. C'est un problème ponctuel, pas un gros problème musculaire".





Seuls cinq joueurs, qui ont peu ou pas joué ce week-end, ont touché le ballon lors de la séance : Costil, Giroud, Digne, Lacazette et Tolisso. Le prochain entraînement des Bleus est prévu mardi après-midi à 17 heures.