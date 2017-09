Equipe de France: la journée complètement folle de Thomas Lemar !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Côté Bleu, il n’y avait que des satisfactions lors du succès 4-0 contre les Pays-Bas. Offensivement, défensivement, et collectivement, le match a frôlé perfection. Au milieu de cette somme de talents, un homme a peut-être un peu plus brillé que les autres. Auteur du plus beau but de la soirée, Thomas Lemar a vécu une journée bien particulière.





La presse anglaise annonçait des offres de près de 100 millions d’euros !

Ce 31 août 2017 n’était pas seulement la date de France – Pays-Bas, mais aussi la date de clôture du mercato. Et ces deux événements concernaient Thomas Lemar. Au sortir d’une saison époustouflante avec l’AS Monaco qui l’a vu découvrir l’Equipe France, mais aussi briller en Ligue des Champions, le milieu de terrain offensif était la cible de nombreuses équipes, notamment en Premier League, comme nous vous l’indiquions en exclusivité il y a quelques jours.

Selon la presse anglaise, Liverpool avait augmenté son offre initiale passant à 90 millions d’euros, et SkySports indiquaient en fin de journée que les Gunners d’Arsenal étaient prêts à proposer 100 millions à Monaco pour le recruter. Côté espagnol, le FC Barcelone avait aussi coché son nom dans sa short list pour compléter son attaque ! Malgré toutes ces sollicitations, le joueur reste avec les Champions de France, et ces rumeurs ne l’ont pas empêché de réaliser un match somptueux.









Deux buts, et une seule passe ratée !

Le numéro 8 bleu était titulaire sur le flanc gauche et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a pas déçu. Le Monégasque confirme match après match qu’il est l’une des promesses du football français et international. En inscrivant un doublé avec l’Equipe de France, il devient le plus jeune international bleu à marquer deux buts lors d'un même match depuis Karim Benzema en 2007 contre les Iles Feroë. A 21 ans et 10 mois, le gaucher est promis à une carrière exceptionnelle.





Cela serait injuste de résumer son incroyable prestation à ses deux buts, même si sa volée du gauche à la 73ème est parfaite et est probablement l’un des buts de l’été. Son activité tout au long des 90 minutes a été sublime. Offensivement il a provoqué et a été un danger constant pour Fosu-Mensah sur qui il a pris l’avantage sans trop de difficulté.

Dans le jeu, Lemar a démontré son utilité dans la construction. Un chiffre témoigne du talent du Monégasque : il affiche 98% de passes réussies, soit une seule passe manquée. Pour ceux qui étaient surpris des chiffres annoncés dans la presse pour le recruter, sa prestation contre les Pays-Bas prouve qu’il vaut bien les sommes que les clubs étaient prêts à investir sur lui.