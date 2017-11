Equipe de France : la liste de Didier Deschamps pour affronter le Pays de galles et l'Allemagne

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Sans Pogba, N’Golo Kanté, et Sidibé, Didier Deschamps a décidé de faire appel à quelques nouveaux visages qui vont découvrir le groupe France. De même, quelques Bleus reviennent en sélection pour ces deux rencontres de novembre contre le Pays de Galles et contre l’Allemagne.

Premières pour N’Zonzi et Pavard

Didier Deschamps a assuré en conférence de presse qu’il n’avait pas sa liste des 23 pour la Coupe du Monde à ce jour. Le sélectionneur a ainsi décidé de faire appel à de nouveau joueurs afin de les tester. C’est le cas de Steven N’Zonzi, très régulier dans ses performances avec le FC Séville. L’ancien Lillois Benjamin Pavard qui évolue désormais en Bundesliga avec le VfB Stuggart va aussi découvrir les Bleus à 21 ans.

Outre ses qualités, sa polyvalence constitue aussi un atout pour Didier Deschamps : « Benjamin Pavard est très performant avec son club. Il l’est aussi avec les Espoirs. C’est un défenseur central de formation mais il peut évoluer à d’autres postes. Steven était à un très bon niveau la saison dernière, et il fait un bon début de saison avec le FC Séville. »

Retour d’Anthony Martial et de Nabil Fékir

Avec les absences de Payet et Lemar pour blessures, Deschamps a convoqué Martial et Fékir. Comme il l’a rappelé en conférence de presse, ces deux joueurs ont d’abord été sélectionnés pour leurs performances en club et leurs facultés à « marquer et faire marquer. »

Dans les cages, Hugo Lloris a aussi déclaré forfait suite une douleur ressentie lors du match de Ligue des champions. Par conséquent Didier Deschamps a fait appel à Benoit Costil qui sera donc le troisième gardien aux côtés de Steve Mandanda et Alphonse Areola.













Gardiens de But :

Alphonse Areola, Paris Saint-Germain

Benoît Costil, Girondins de Bordeaux

Steve Mandanda, Olympique de Marseille





Défenseurs :

Lucas Digne, FC Barcelone

Christophe Jallet, OGC Nice

Presnel Kimpembe, Paris Saint-Germain

Laurent Koscielny, Arsenal

Layvin Kurzawa, Paris Saint-Germain

Benjamin Pavard, VFB Stuttgart

Samuel Umtiti, FC Barcelone

Raphaël Varane, Real Madrid





Milieux de terrain :

Blaise Matuidi, Juventus Turin

Steven Nzonzi, FC Séville

Adrien Rabiot, Paris Saint-Germain

Moussa Sissoko, Tottenham Hotspurs

Corentin Tolisso, Bayern Munich





Attaquants :

Kingsley Coman, Bayern Munich

Nabil Fékir, Olympique Lyonnais

Olivier Giroud, Arsenal

Antoine Griezmann, Atlético de Madrid

Alexandre Lacazette, Arsenal

Anthony Martial, Manchester United

Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain

Florian Thauvin, Olympique de Marseille