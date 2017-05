Equipe de France /Mbappé : « J’ai toujours cru en mes qualités »

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Avant la rencontre contre le Paraguay, Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette se sont présentés devant la presse. Tous deux en ont profité pour parler de leur amour pour les Bleus et de leurs situations.

Les avant-centres avaient la parole ce mardi en conférence de presse à Clairefontaine. Deux des meilleurs attaquants tricolores ont répondu aux questions des journalistes, aussi bien au sujet des qualifications pour la Coupe du Monde en Russie que sur leurs situations en cette fin de saison.





« Je suis concentré sur la sélection, je ferai le point après »

Terriblement efficaces en 2017, Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette ont régulièrement trouvé le chemin des filets ces dernières semaines. Leur réussite en club fait d’eux de véritables atouts en Bleu, et en conséquence, la médiatisation, surtout autour du Monégasque, est grandissante, ce qui ne semble pas gêner le jeune champion de France : « Je vais rester moi-même. Je n’arrive pas à être quelqu’un d’autre. Je prends bien la médiatisation. Ça fait partie de mon environnement. On s’adapte. On va dire que c’est le métier ! […] Ma famille m’a inculqué des valeurs, ça m’aide à résister à tout ! » Avant de poursuivre « j’ai toujours cru en mes qualités. Je ne pensais pas que ça irait aussi vite. »





Interrogé sur son avenir proche, Kylian Mbappé reste mesuré et incroyable mature pour son jeune âge : « Je suis concentré sur la sélection. Il y a du temps pour réfléchir à tout ça. Il y a trois matches importants. » Titulaire contre l’Espagne, il pourrait l’être de nouveau contre le Paraguay vendredi 2 juin, et pourquoi pas en profiter pour inscrire son premier but en Bleu.











« J’espère que cette fois-ci je vais m’installer dans le groupe »

Lundi en conférence de presse, le sélectionneur Didier Deschamps rappelait que Lacazette est régulièrement « performant avec son club, il marque beaucoup de buts. » Le meilleur buteur français de Ligue 1 a en effet réalisé une magnifique saison avec l’OL, en championnat comme en Coupe d’Europe. Conscient qu’il pourrait compter plus de sélections, Lacazette compte cette fois s’installer en Bleu : « J’espère que cette fois-ci ce sera la bonne. J’ai progressé, je le sais. Y compris dans l’agressivité. »





Malgré quelques mois sans sélection, le Lyonnais estime qu’il « n’a pas douté » et qu’il a toujours eu « envie de jouer avec les Bleus. » Conscient de la concurrence aux postes offensifs, l’attaquant de 26 ans a été élogieux envers Griezmann avec qui « ce n’est pas compliqué d’être complémentaire. Il est fin techniquement, il distribue le jeu, c’est facile avec lui » et avec Mbappé qu’il a été « content de rencontrer » et de découvrir un « garçon humble.» Lacazette n’a pas non plus évité les questions sur son avenir. Il a cependant laissé planer le doute sur un possible départ. « Je suis bien à l’OL […] Pas sûr que je quitte mon club formateur. J’ai un bon de sortie, mais ça ne veut pas dire que je suis sorti. »









Le match de Kylian Mbappé lors de sa titularisation contre l'Espagne :