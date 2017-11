Equipe de France : Olivier Giroud se rapproche encore du top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Avec un 29e but sous le maillot de l'Equipe de France, Olivier Giroud n'est plus qu'à une réalisation du top 5 des meilleurs buteurs.

Auteur de son 29 buts avec l'Equipe de France lors de la facile victoire face au Pays de Galles, Olivier Giroud a fait un pas de plus vers le top 5 des meilleurs buteurs des Bleus. Il n'est plus qu'à une longueur des 30 unités de Jean-Pierre Papin et de Just Fontaine.





Son 29e but avec les Bleus

On joue la 71e minute. Lancé par Kylian Mbappé avec un centre en retrait, Olivier Giroud enchaîne contrôle et frappe. Sa tentative est déviée par le dos de Chester mais termine quand même au fond des filets de Hennessey. Ce but était important car il a permis aux Bleus de définitivement se mettre à l'abri alors que leur domination était totale et que les occasions furent nombreuses. C'est aussi, mais surtout, la 29e réalisation d'Olivier Giroud avec le maillot de l'Equipe de France. Il est désormais devant Youri Djorkaeff au classement.





8 buts en 8 matches

Après l'arrivée d'Alexandre Lacazette en Premier League, Olivier Giroud a perdu sa place de titulaire à Arsenal. Mais l'ancien attaquant de Montpellier reste dans les petits papiers de Didier Deschamps, qui loue sa complémentarité avec Antoine Griezmann et ses qualités de point de fixation. S'il a moins de temps de jeu en club, Giroud reste précieux dans sa capacité à maximiser les minutes qu'on lui offre : pour preuve, il a inscrit 8 buts sur ses 8 derniers matches avec les Bleus. Une vraie efficacité.





Il se rapproche du top 5

De fait, Olivier Giroud se rapproche toujours plus du top 5 des meilleurs buteurs en Equipe de France. Avec 29 unités, il talonne Jean-Pierre Papin et Just Fontaine, sixième et cinquième. Devant lui, il y a aussi Zinédine Zidane (31), David Trezeguet (34), Michel Platini (41) et Thierry Henry (51). A priori, il peut aisément finir dans le top 3. Et plus si affinité ?