Equipe de France : Un match nul qui en rappelle d'autres...

Quatre jours après le récital face aux Pays-Bas (4-0), l'équipe de France a touché le fond en concédant des points face au Grand-Duché luxembourgeois (0-0). Une première depuis 1914. Une contre-performance qui en rappelle d'autres, fameuses.



France - Israël (éliminatoires du Mondial 1994)



Si le souvenir d'Emil Kostadinov et de la Bulgarie hantent encore tous les amoureux de l'équipe de France (défaite 2-1 le 17 novembre 1993), privée de Mondial aux Etats-Unis, c'est bien l'avant-dernier match de cette campagne, face à Israël (71e nation mondiale à l'époque et dernière de la poule), qui a coulé les Bleus du sélectionneur Gérard Houiller. Le match en main (2-1, buts de Sauzée et Ginola) et la qualification en poche, croyait-on, l'équipe de France perdra une première partie de ses illusions en encaissant deux buts dans les dix dernières minutes dont un au bout du temps additionnel (90e+3, 2-3 score final).



Chypre - France (éliminatoires de du Mondial 1990)



À l’issue d’une rencontre terne et d’un ennui sans nom, les coéquipiers de Manuel Amoros se font surprendre par les Chypriotes qui égalisent à une dizaine de minutes du coup de sifflet final. Daniel Xuereb avait pourtant ouvert la marque juste avant la mi-temps, mais l’équipe de France s’avère incapable de conserver l’avantage dans cet archétype du match piège. Ce sera le seul point pris par Chypre au cours de ces éliminatoires. À la suite de cette rencontre, humiliante mais nullement rédhibitoire en terme d’espoirs de qualification, (1 victoire et 1 nul après 2 matches), le sélectionneur Henri Michel est limogé. Quelques mois plus tard, lors du décompte total des points, il en manquera un aux Tricolores pour au moins finir deuxième. Le Mondial italien se jouera sans eux.



Sénégal - France (Coupe du monde 2002)



Match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002 organisée en Corée du Sud et au Japon, Sénégal-France suscite l'enthousiasme. Pour beaucoup, la principale question n'est pas de savoir qui allait gagner, mais combien de buts la France allait marquer aux pauvres Sénégalais. Un duel entre le champion du monde en titre et ses stars et une sélection qui disputait là son premier match à ce niveau de compétition. Au terme d'un match loin de tourner à la démonstration, ce sont les hommes de Bruno Metsu qui l'emportent grâce à un but du Lensois Bouba Diop (1-0). Les Lions de la Terranga atteignent par la suite les quarts de finale de la compétition quand les Bleus quittent l'Asie dès les poules sans aucun but marqué.



France - Biélorussie (éliminatoires de l'Euro 2010)



Le 3 septembre 2010, un peu plus de deux mois après le traumatisme Knysna, l'équipe de France s'incline face à la Biélorussie (0-1), en éliminatoires de l'Euro 2012 pour le premier match officiel en tant que sélectionneur de Laurent Blanc. Dans un stade plein et prêt à pardonner à ses Bleus, les supporters se sont longtemps montrés indulgents envers les mutins d'Afrique du Sud. Jusqu'au but surprise de Kislyak dans les derniers instants (86e), qui entraîne une bardée de sifflets au coup de sifflet final. Ca n'empêchera pas les Bleus de se qualifier pour l'Euro 2012 où ils seront éliminés en quart par le futur vainqueur, l'Espagne.