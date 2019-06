[EXCLU Téléfoot 09/06] - Deschamps sur Turquie-France : "Un non match"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur la déroute en Turquie



"Le sommeil a été court. Mais c'est toujours difficile d'expliquer les raisons qui nous ont conduit à faire ce non-match."

"Parce que c'est un non-match. Une gifle, oui, parce que l'adversaire nous a pas laissé l'opportunité de nous exprimer."

"On a été laborieux défensivement et peu créatifs et incisifs offensivement. C'est un non match de notre part."

Sur le bilan à tirer de ce match

"Je n'enlève pas la qualité de l'adversaire. Mais sur tellement de points et de domaines, on a été insuffisants."

"Donc, voilà, je ne veux pas tirer de conclusions après un tel match, si ce n'est de faire le constat que j'ai fait après le match. Il est le même aujourd'hui."

"On ne va pas s'attarder sur ça trop longtemps car on a un match à préparer mardi à Andorre."

"Et il faudra faire en sorte que ça se passe mieux pour terminer cette saison sur une victoire."





