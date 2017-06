France – Angleterre : Quel onze de départ pour les Bleus ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La défaite contre la Suède va sans doute redistribuer les cartes pour le dernier match de la saison des Bleus au Stade de France contre l'Angleterre mardi soir au Stade de France. Afin de finir l’année sur une bonne note, Didier Deschamps cherchera peut-être à faire moins tourner que prévu initialement.





Quel milieu de terrain pour les Bleus ?

Pour les trois derniers matches des Bleus, le sélectionneur Didier Deschamps a fait appel à 26 joueurs. Mais contre le Paraguay puis contre la Suède, le onze de départ a peu changé, avec Moussa Sissoko et Raphaël Varane prenant respectivement les places de Samuel Umtiti et d’Ousmane Dembélé. Le sélectionneur va-t-il opérer des changements contre les Britanniques ce mardi ?

C’est probable, ne serait-ce que pour tester d’autres combinaisons et donner plus de temps de jeu à d’autres joueurs. C’est au milieu de terrain qu’il devrait y avoir le plus de changements avec peut-être la titularisation de Thomas Lemar, rentré en jeu lors des deux dernières rencontres, ainsi que celle d’Ngolo Kanté aux côtés de Paul Pogba. A droite, le choix devrait se porter entre Dembélé et Thauvin.





Le festival de Ngolo Kanté en Bleu lors de France - Espagne le 28 mars :









Varane – Umtiti derrière, et Mbappé devant ?

On peut imaginer cependant que le milieu de terrain soit la zone avec le plus de modifications côté Bleu. Derrière, après son erreur qui a coûté 1 point aux Bleus, Deschamps va sans nul doute conserver sa confiance à Lloris pour lui faire oublier au plus vite cette maladresse. Par contre, un changement en défense pourrait avoir lieu avec l’association entre le Madrilène Varane et le Barcelonais Umtiti.

Mais c’est devant que va se poser la plus grande question. Après ses 4 buts en 2 matches, Giroud pourrait éventuellement se reposer et laisser sa place de titulaire à Mbappé ou Lacazette qui ont chacun démontré leurs aptitudes en Bleu. Cependant, le sélectionneur devrait conserver une base solide en vue d’un match de prestige contre la sélection britannique. Il est fort à parier que s’il y aura des changements dans le onze de départ, ils ne devraient pas être nombreux, aussi bien au niveau des joueurs que du système de jeu. A moins que comme contre l'Espagne, Deschamps passe à un 4-3-3 avec cette fois Griezmann en pointe soutenu par Dembélé et Mbappé, et un milieu composé de N'Golo Kanté, Pogba et Rabiot.





Le match de Kylian Mbappé lors de France - Espagne en mars dernier :