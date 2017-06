France-Angleterre: un match pour expérimenter et pour reprendre confiance

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

L’équipe de France accueille son homologue anglaise au Stade de France en amical ce mardi 13 juin. Samuel Umtiti, Thomas Lemar, N’Golo Kanté et Kylian Mbappé vont avoir l’occasion de se montrer et peut-être rebattre les cartes. Hugo Loris, lui, va tenter de relever la tête après son erreur en Suède.

Dernier rendez-vous avant les vacances. Ce mardi 13 juin, les internationaux français ont rendez-vous avec la sélection anglaise pour un dernier match amical dans cette saison 2016-2017. Après, il sera temps de prendre un peu de repos avant la reprise de l’entraînement fin juin-début juillet, puis les premiers matches amicaux de l’été, et enfin le début de la nouvelle saison fin juillet-début août.

Lloris doit rebondir

Certes, il s’agit d’une rencontre "amicale". Mais face aux Three Lions, la motivation est toujours là, aussi inconstants que ces Anglais puissent être. Surtout, Hugo Lloris a besoin de repartir de l’avant. Vendredi 9 juin, le gardien a commis une terrible erreur qui a précipité la défaite des Bleus en Suède (2-1) en éliminatoires du Mondial 2018. Le capitaine a assumé et a reçu le soutien du staff et de ses coéquipiers.

Hugo Lloris a besoin de se remettre tout de suite dans le bain: quoi de mieux qu’un match face à des joueurs qu’il est habitué à affronter avec Tottenham en Premier League pour relever la tête ?

Kanté, Lemar et Mbappé ont une carte à jouer

Didier Deschamps a décidé de changer ses plans pour cette rencontre amicale. Le sélectionneur redessine son onze. Il touche légèrement à sa défense en sortant Laurent Koscielny pour donner du temps de jeu à Samuel Umtiti (Lloris - Sidibé, Varane, Umtiti, Mendy). Mais c'est surtout au milieu de terrain et en attaque qu'il y a du remaniement. Dans l’entrevue, Blaise Matuidi sort des titulaires et pour laisser sa place à N’Golo Kanté, le meilleur joueur de Premier League avec Chelsea.

Sur la gauche, c’est Dimitri Payet qui disparaît au profit de Thomas Lemar. Le Monégasque, très adroit sur coups de pied arrêtés, sera aidé dans son couloir par un partenaire qu’il connaît bien : Benjamin Mendy, son acolyte sur le Rocher. Ousmane Dembelé, titulaire contre le Paraguay mais remplaçant en Suède, est également de retour, à la place de Moussa Sissoko.

Et en attaque, Olivier Giroud ne sera pas épaule par Antoine Griezmann mais par le petit prodige Kylian Mbappé. John Stones, le défenseur de l’Angleterre et de Manchester City, n’a sans doute pas oublié le cauchemar que M’Bappé a fait subir aux Citizens en Ligue des champions…

Pour la mémoire des victimes du terrorisme

Enfin, ce France-Angleterre sera aussi empreint d’émotion. Au Stade de France, un hommage doit être rendu aux victimes des récents attentats de Manchester et de Londres. Une marque de respect équivalente à celle que les Anglais avaient eue à Wembley en novembre 2015, quelques jours après les attentats sanglants du 13 novembre à Paris.

La Garde républicaine va interpréter, avant le coup d’envoi, le titre d’Oasis <em>Dont Look Back In Anger</em>. Puis, les écrans du Stade de France afficheront les paroles de l’hymne anglais God Saves The Queen, pour que les spectateurs français puissent l’entonner à l’unisson avec leurs homologues visiteurs.