France-Biélorussie (1-0) : Griezmann ouvre le score !

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Antoine Griezmann a mis les Bleus sur de bons rails en inscrivant son 18e but sous le maillot de l'Equipe de France.

On n'avait peu vu Antoine Griezmann dans cette première demi-heure mais le joueur des Colchoneros est sorti de sa boîte pour ouvrir le score face à la Biélorussie. Auteur d'un excellent appel et servi dans l'axe par Blaise Matuidi, Antoine Griezmann a trompé le gardien adverse d'une frappe parfaite. Ca fait 1 à 0 pour une Equipe de France qui domine le match et avait touché le poteau grâce à Giroud.