France-Biélorussie (2-0) : Giroud met les Bleus à l'abri !

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Olivier Giroud, qui a retrouvé sa place de titulaire, avait touché le poteau. Mais, sans tergiverser et avec la réussite qu'il a provoquée, l'attaquant des Gunners est allé inscrire le deuxième but à la suite d'une récupération haute d'Antoine Griezmann. Déséquilibré, Giroud s'est arraché pour mettre le ballon au fond des filets. Clairement pas le but le plus simple, ni le plus beau de sa carrière. Mais qu'importe.