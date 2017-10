France-Biélorussie : les Bleus reviennent au 4-4-2 avec le duo Giroud-Griezmann

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Pour le dernier match des qualifications pour le Mondial 2018, les Bleus évolueront en 4-4-2 et retrouveront le duo Giroud-Griezmann.





Retour au 4-4-2

C'est un match décisif qui se profile pour les Bleus, alors Didier Deschamps a décidé de revenir à un classique 4-4-2, schéma qu'il avait abandonné pour le déplacement en Bulgarie et qui n'avait pas porté ses fruits offensivement. Devant, Olivier Giroud retrouve sa place au détriment d'Alexandre Lacazette et il sera associé à Antoine Griezmann.



Mbappé remplaçant

Sur les ailes, Didier Deschamps a décidé de faire confiance à Thomas Lemar, qui avait brillé face aux Pays-Bas. A l'opposé, sur la droite, c'est Kingsley Coman qui sera chargé d'animer le couloir. Cela signifie que Kylian Mbappé, titulaire face à la Bulgarie, débutera sur le banc. On imagine qu'il entrera pendant le match.





Même défense

Derrière, le quatuor de Sofia est reconduit, à savoir Digne à gauche, Sidibé à droite et la paire Umtiti-Varane dans l'axe. Ils seront protégés devant par Blaise Matuidi, auteur du seul but face à la Bulgarie, et Corentin Tolisso, solide samedi dernier et préféré à Adrien Rabiot. Hugo Lloris gardera bien évidemment les cages.