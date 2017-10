France-Biélorussie : cinq bonnes raisons pour lesquelles la France va gagner

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

L'Equipe de France a l'occasion de composter son billet pour la Russie, ce soir, en affrontant la Biélorussie au Stade de France. On n'imagine rien d'autre qu'une issue positive. Voilà pourquoi.





Parce qu'il y a la qualification directe au bout

La France est maîtresse de son destin et c'est une donnée à prendre en compte alors que s'avance ce nouveau match couperet. Si les Bleus ont rencontré quelques difficultés face à la Bulgarie à Sofia, une terre maudite, ils sont quand même repartis avec les trois points, réaffirmant leur capacité à gagner quand l'enjeu est élevé. En cas de victoire face à la Biélorussie, la France se qualifiera directement pour la Coupe du monde en Russie. Sans passer par les barrages donc.



Parce que la Biélorussie reste sur trois défaites de rang

La Biélorussie a bien failli accrocher les Pays-Bas chez elle. Mais, à l'arrivée, elle a concédé une troisième défaite de rang dans ces qualifications, la sixième en tout. Autant dire qu'il y a de quoi être serein pour les Bleus, qui peuvent compter sur leur bilan - le meilleur du Groupe A - pour avancer en pleine confiance.





Parce que les Bleus doivent se racheter du match nul

On se souvient que la France avait entamé ces qualifications pour le Mondial avec un piètre match nul face à la Biélorussie. C'était le 6 septembre 2016 à la Borisov Arena et aucune des deux équipes n'avaient marqué. Depuis, les hommes de Didier Deschamps ont connu un parcours faits de beaucoup de hauts et d'une poignée de bas et ils devront boucler la boucle en l'emportant face à cette Biélorussie qui n'est plus tout à fait la même.





Parce que les attaquants ont une revanche à prendre

Les attaquants de l'Equipe de France s'étaient brillamment illustrés face aux Pays-Bas (4-0). Mais ils sont restés étrangement muets depuis face au Luxembourg (0-0) et la Bulgarie (1-0, but de Blaise Matuidi). Nul doute qu'ils ne comptent pas prolonger cette disette plus longtemps et qu'ils auront à cœur d'y mettre fin devant leur public. D'autant que la Biélorussie est la deuxième pire défense du Groupe A.





Parce que la France reste sur deux victoires en trois matches face à la Biélorussie

La France et la Biélorussie se sont affrontées cinq fois depuis 2010 et les Bleus restent sur deux victoires sur les trois derniers matches (à chaque fois lors de matches de qualification pour la Coupe du monde). La dernière - et seule défaite - remonte au 3 septembre 2010. Une éternité.