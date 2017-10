France-Biélorussie : toutes les réactions

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

La France s'est donc qualifiée pour la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu en Russie. Le match face à la Biélorussie ne fut pas de tout repos, à l'image du parcours des Bleus durant ces qualifications. Mais ce mardi soir, on a plutôt envie de retenir la joie. Voici un florilège de réactions à chaud.



Antoine Griezmann : "On va en Russie, ce qui était l'objectif. Maintenant faudra bien préparer cette belle histoire, cette belle Coupe du monde".



Didier Deschamps : "On a eu un parcours difficile, bien évidemment. Et ce soir le match n'a pas été simple aussi […]. Beaucoup de satisfaction. On est heureux et, bien sûr, c'est logique par rapport aux joueurs que j'ai. Alors voilà, on y sera".



Olivier Giroud : "On est allés la chercher celle-là. Tout n'a pas été facile. Ils ont été dangereux jusqu'au bout. On est contents que ça soit fini".



Hugo Lloris : "C'est un gros soulagement. On mérite cette qualification et on est allés la chercher. On s'est rendus la vie difficile en concédant ce but mais l'essentiel est là, on va en Russie".



Jean-Michel Aulas : "On est heureux. Soulagés ? On était confiants. La Biélorussie a joué le jeu […]. Ce qu'il faut c'est regarder la qualification dans un groupe difficile avec la Suède et les Pays-Bas. Il faut retenir une belle qualification. On va en Russie".



Pascal Obispo : "On est super heureux. On a eu un petit peur mais on était confiants. C'est la Coupe du monde, c'est la Russie. La Coupe d'Europe c'était avec un petit goût amer à la fin mais là, voilà, c'est la Coupe du monde […]. On vient pour la gagner".



Blaise Matuidi : "Enormément de joie, de fierté. Aller à la Coupe du monde, représenter la France, c'est juste fabuleux. Ce fut une qualification difficile mais on termine avec quatre points d'avance. On pourrait faire mieux dans le jeu mais on verra ça plus tard […]. Savourons."



Noël le Graët : "C'est le devoir accomplir. On est contents, sans excès [...]. Ca fait deux fois qu'on se qualifie, ce que la France n'a pas toujours fait."



Kylian Mbappé : "On est tous très heureux. C'était notre objectif. On l'avait clamé sur tous les toits [...]. Il n'y a aucune limite à se fixer en Russie."



Corentin Tolisso : "Beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion, beaucoup de joie. Je pense à toute ma famille, tous mes amis qui n'ont pas pu venir. C'est pour eux aussi que j'ai tout donné ce soir."