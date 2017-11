France - pays de Galles en cinq chiffres

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

4

Comme le faible nombre de confrontations entre l'équipe de France et celle du Pays du Galles surtout au regard des duels face aux voisins anglais (26), écossais (16) ou encore irlandais (du Nord) (8). De ces quatre matches amicaux s, les trois premiers se sont déroulés à Colombes, où la France ne joue plus puis 1975 avec un bilan de 2 victoires et un nul. Le dernier duel remonte au 2 juin 1982, à Toulouse, en amont du Mondial espagnol avec la clef une défaite des Bleus (0-1).



17

Comme le nombre de victoires de l'équipe de France sur leurs 22 dernières rencontres à domicile pour 3 nuls et 2 défaites, contre le Portugal en finale de l'Euro 2016 (0-1 a.p.) et contre l'Espagne, en amical, en mars (0-2).

6

Comme le nombre de victoires des hommes de Didier Deschamps sur leurs dix dernières rencontres officielles. Aux 6 victoires s'ajoutent 2 nuls et 2 défaites pour un total de 19 buts marqués et 8 encaissés.



60 000

Le Sade de France sera loin d'être plein, ce soir, face au Pays de Galles. Hier jeudi, 53 000 billets avaient été vendus. La Fédération table néanmoins sur près de 60 000 spectateurs dans les travées du SDF pour ce match de préparation au Mondial 2018.

0

Comme le nombre de participations du Pays de Galles pour une coupe du Monde. Encore en course pour une grande première avant le dernier match des éliminatoires du groupe D, les Gallois ont finalement été battus à domicile par l'Irlande (0-1) et n'ont même pas eu le droit de prendre part aux barrages qui se jouent cette semaine. Dur à avaler après leur incroyable été français, ponctué d'une victoire de prestige sur la Belgique (3-1) en quart de finale.