France-Luxembourg : cinq bonnes raisons de regarder le match

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Après sa brillante victoire obtenue face aux Pays-Bas jeudi dernier, l'Equipe de France accueille le Luxembourg à Toulouse. Pour les Bleus de Deschamps, l'idée est maintenant d'enchaîner. Voici cinq bonnes raisons de regarder le match.



Car la France se doit d'enchaîner

Le Luxembourg est peut-être dernier du groupe mais la France aurait tort de prendre ce match à la légère. Son succès face aux Hollandais (4-0), couplé à la défaite de la Suède en Bulgarie (3-2), lui a offert la première place et une marge confortable. Toutefois, l'idée n'est pas au relâchement. Bien au contraire : les Bleus doivent enchaîner pour engranger de la confiance et définitivement oublier la déroute en Suède, datant de juin dernier.





Car la France doit rester maîtresse de son destin

La France n'a plus besoin de regarder derrière elle. Elle compte trois points d'avance sur la Suède à trois matches de la fin et avec une différence de buts désormais favorable (+10 contre +7). En battant le Luxembourg, elle fera un pas de plus vers la qualification, sachant qu'il lui restera encore un déplacement compliqué à gérer (en Bulgarie). Battre la lanterne rouge lui permettra de conserver son joker - un nul voire une défaite - et d'être plus sereine, un sacré luxe.





Car il devrait y avoir des buts

Le Luxembourg avait perdu sur le score de 3 à 1 au match aller face aux Bleus. Et vu la forme des attaquants français, cela augure un festival de but au Stadium Municipal de Toulouse. Cela permettra aux hommes de Didier Deschamps de faire le plein de confiance d'ici à octobre alors que le sélectionneur dispose d'un vivier de talents assez conséquent, soit susceptible de bousculer la hiérarchie.





Car Mbappé pourrait être titulaire

Les dernières tendances suggéraient peu de changements par rapport au onze qui a débuté face aux Pays-Bas, articulé autour du duo Pogba-Kanté au milieu et de celui associant Giroud et Griezmann devant. Sur l'aile gauche, Thomas Lemar, auteur d'une prestation époustouflante au Stade de France, part grand favori. Mais c'est sur la droite que l'on pourrait voir un autre visage : celui de Kylian Mbappé, le nouveau joueur du PSG. L'attaquant a du feu dans les jambes même s'il est plus à l'aise dans l'axe que sur un côté. Vu son âge, il saura s'adapter et, quoi qu'il arrive, on a envie de voir le phénomène.





Car nous ne sommes jamais à l'abri d'une surprise

A priori, le Luxembourg ne posera pas de problème à la France ? Mais qui sait ? C'est toute la saveur d'un match de foot et des surprises sont toujours à prévoir. Rendez-vous ce dimanche soir pour s'en convaincre.