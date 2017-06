France-Paraguay (1-0) : Olivier Giroud ouvre le score sur un service de Dembélé !

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

L'Équipe de France n'est pas encore en vacances. Et ça se voit dès les premières minutes de la rencontre amicale face au Paraguay. Emmenés par un Dimitri Payet très inspiré, les Bleus ont parfaitement débuté le match et c'est récompensé par l'ouverture du score d'Olivier Giroud dès la 6e minute. Ousmane Dembélé a adressé un centre parfait et l'attaquant des Gunners n'avait plus qu'à placer son plat du pied. C'est son 24e but sous le maillot des Bleus en 62 sélections.