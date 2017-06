Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Olivier Giroud est inarrêtable ce vendredi soir ! Servi par Lucas Digne, l'attaquant français signe un triplé. On en avait pas vu depuis 17 ans en Équipe de France.

Déviation de Griezmann pour Lemar, qui lance Lucas Digne pour un centre à destination d'Olivier Giroud (69e) : voilà l'action d'école de l'Équipe de France alors que l'on commençait à s'endormir. Et 1, et 2, et 3- 0 pour les Bleus face au Paraguay.







Revoir son second but à la 13e minute :





Et son premier à la 6e minute !