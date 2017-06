Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Très appliqué samedi soir, Antoine Griezmann manquait d'efficacité devant le but. Mais avant de sortir, il s'est permis de tromper le gardien paraguayen.

En forme, Antoine Griezmann a d'abord vu Olivier Giroud s'offrir un triplé et Moussa Sissoko marquer le but du 4 à 0 avant de faire tembler lui-même les filets. Sidibé est à l'origine d'une action confuse conclue par le joueur de l'Atlético Madrid, seul face au but. 5-0.