France-Paraguay: Olivier Giroud, l'attaquant indispensable des Bleus

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Il y a un an, lors d'un match amical à Nantes contre le Cameroun (3-2) quelques jours avant l'Euro 2016, Olivier Giroud recevait des sifflets de la part d'une partie des fans des Bleus, malgré une réalisation. Depuis, il est devenu difficile de trouver, dans les gradins des stades où joue l'équipe de France, quelqu'un pour vilipender l'attaquant.

Car depuis, Olivier Giroud a participé à l'épopée des Bleus jusqu'en finale de l'Euro 2016 (trois buts, dont le premier de la compétition contre la Roumanie). Et il n'a pas perdu le sens du but : un but lors de la victoire de prestige en amical en Italie en septembre dernier (1-3), un doublé en mars au Luxembourg en éliminatoires de la Coupe du monde 2018 (1-3), et donc un triplé vendredi en amical contre le Paraguay.

Sur les talons de Benzema, Djorkaeff, Papin...

Depuis David Trezeguet en 2000, aucun Français n'avait inscrit de triplé. Sur ses 16 derniers matches avec l'équipe de France, Olivier Giroud a trouvé le chemin des filets à 16 reprises. A 30 ans, l'ancien Montpelliérain en est à 26 buts en 62 sélections, ce qui fait de lui le 9e meilleur buteur de l'histoire des Bleus, à égalité avec Sylvain Wiltord (92 sélections).

Dans sa ligne de mire : Karim Benzema (27 buts en 81 sélections), puis Youri Djorkaeff (28 buts en 82 sélections). Jean-Pierre Papin (30 buts en 54 sélections), Just Fontaine (30 buts en 21 sélections) et Zinedine Zidane (31 buts en 108 sélections) ne sont pas loin non plus.

"C'est notre meilleur buteur"

"C'est toujours un plaisir de marquer quand on est attaquant, qui plus est pour l'équipe de France", a déclaré Olivier Giroud après la rencontre contre le Paraguay. Dans un esprit collectif, il félicite d'abord le groupe avant de penser à lui après ce triplé historique pour les Bleus : "C'est tant mieux ! J'ai eu des super services de mes partenaires. J'ai fini le boulot de l'équipe. Je suis content, ça récompense tout un groupe qui vit bien et travaille bien ensemble."

Champion de France 2012 avec le MHSC, le buteur sort d'une saison délicate à Arsenal, où il a tout de même marqué 12 buts en 29 matches de Premier League (mais seulement 11 titularisations). Lui et les Gunners ne seront pas en Ligue des champions la saison prochaine (si le joueur n'est pas transféré), une première pour le club londonien depuis fort longtemps. Mais, dans son registre, Olivier Giroud donne pleinement satisfaction en équipe de France.

Le sélectionneur Didier Deschamps applaudit : "C'est notre meilleur buteur et il continue de marquer. Et quand il ne marque pas, il faut souvent marquer à côté de lui. Il répond présent, même si avec son club, il a vécu une saison difficile. Mais même là-bas, avec peu de temps de feu, il est efficace. C'est bien, je suis content pour lui."