France-Pays-Bas (2-0) : Lemar corse l'addition !

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Après l'ouverture du score signée Griezmann, la France a continué de dominer des Néerlandais en-dedans mais sans jamais porter son avantage à plus d'un but. C'était sans compter sur Thomas Lemar, auteur d'un match plein et finalement récompensé par sa première réalisation sous le maillot des Bleus. Le Monégasque a parfaitement repris un ballon mal dégagé par la défense adverse avec reprise du gauche en première intention imparable (73e).