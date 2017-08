France – Pays-Bas/ Deschamps : « Mbappé est là pour un objectif qui est l’Equipe de France »

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Trois jours avant un France – Pays-Bas qui s’annonce très important pour la qualification, Didier Deschamps a répondu aux questions des journalistes, tournées essentiellement autour de Mbappé et Dembélé.

Les 24 joueurs retenus par Didier Deschamps pour les rencontres contre les Pays-Bas et le Luxembourg sont arrivés à Clairefontaine. L’occasion pour Didier Deschamps de revenir sur l’état de ses joueurs et l’enjeu du match contre les Néerlandais sans oublier l’actualité du Mercato.





« Le match ne sera pas décisif ni pour eux ni pour nous »

A l’aller, les Bleus avaient réalisé une superbe performance s’imposant 1-0 à Amsterdam. Près d’un an et demi après, Didier Deschamps assure que les conditions ont changé : « Le contexte a changé avec forcément le changement d’entraîneur du côté des Pays-Bas. C'était au début des qualifications. A l’aller nous avions fait une très bonne première période où nous avions la main mise, avant de plus souffrir en fin de match où Hugo (Lloris) nous avait sauvés en 2-3 occasions, c’était un très bon résultat pour nous. »

Pour le sélectionneur, même si cette rencontre s’annonce très importante, elle ne sera pas capitale pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 : « Ce match ne sera pas décisif ni pour eux ni pour nous, puisque qu’il y aura 9 points encore à distribuer après, mais le fait que l’on joue chez nous après cette défaite au mois de juin, évidemment que pour nous c’est très important de gagner ce match de jeudi. »





La parade salvatrice de Lloris lors du match Pays-Bas France :









« Mbappé est encore aujourd’hui un joueur de Monaco »

Après avoir évoqué l’actualité de l’équipe de France, Didier Deschamps a été interrogé sur l’actualité du football, avec notamment le transfert d’Ousmane Dembélé, absent de la liste puisqu’il n’a pas joué depuis la reprise, et les discussions autour de la possible arrivée de Mbappé au PSG. Sans confirmer que l’accord était scellé, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco affirme que si telles sommes sont déboursées, c’est que ces joueurs le méritent : « C’est parce qu’ils ont de la qualité. C’était déjà le cas il n’y a pas si longtemps que ça, comme pour Anthony Martial et Kingsley Coman. […] L’essentiel c’est qu’ils restent concentrés sur ce qu’il se passe sur le terrain. »

Au sujet de Kylian Mbappé, le sélectionneur affirme qu’il a le moral, malgré les nombreux commentaires autour de son actualité, et assure qu’il reste concentré sur les Bleus malgré un probable transfert imminent au PSG : « Mbappé est là pour un objectif qui est l’équipe de France. » Mais Didier Deschamps refuse de donner d’éventuelles informations sur son arrivée au PSG, rappelant qu’à l’heure actuelle, « Kylian Mbappé est encore aujourd’hui un joueur de Monaco. »

Malgré tout, le sélectionneur a cependant involontairement confirmé que le transfert devrait se faire très vite, évoquant un changement de club au sujet du joueur : « L’avenir nous le dira s’il a fait un bon choix, mais c’est son choix ça vous le savez. Après qu’il ne se sente pas prêt pour aller à l’étranger c’et son ressenti, son analyse. Il sort de 6 mois extraordinaires avec Monaco, qu’il ait besoin d’un peu plus de temps pour confirmer... Vous n’allez pas vous plaindre qu’il reste en France. Il change de club mais il reste en Ligue 1. »