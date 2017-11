France - pays de Galles : "Beaucoup de complémentarité, beaucoup de mouvements"

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Deschamps : "L'addition aurait dû être plus lourde"



Sur le match: "Il y a eu beaucoup de bonnes choses, on s'est créé énormément d'occasions. L'addition aurait dû, aurait pu, être plus lourde mais on a fait ce qu'il fallait en mouvement, en vitesse, pour mettre cette équipe en difficulté. C'est un très bon match. Avec un peu plus d'efficacité on aurait été mieux récompensé de tout ce qu'on a fait de bien."

Sur l'animation offensive: "Les quatre ont bien fonctionné, avec beaucoup de complémentarité, de mouvements. Chacun a joué dans son registre, Olivier (Giroud) en appui, Kylian (Mbappé) avec sa vitesse et Antoine (Griezmann) plus dans un rôle de passeur, entre les lignes. C'est une bonne chose que deux attaquants aient marqué."

Sur Coman: "Il a fait de bonnes choses, il aurait pu être un peu plus efficace dans la dernière passe. Il est important dans l'animation offensive, il sait qu'il peut être plus efficace. Il a beaucoup de vitesse, d'accélération, il ne finit pas toujours bien mais on parle d'un joueur encore jeune, même s'il est habitué à venir avec nous."

Tolisso : "Des repères avec Blaise"



"On se sent de mieux en mieux sur le terrain. On a de plus en plus de repères avec Blaise (Matuidi) notamment parce que on a joué les trois derniers matches à ses côtés. Il faut continuer ainsi. A moi de montrer a chaque fois que le sélectionneur fait appel à moi que je peux répondre présent."

Giroud : "Je n'ai pas envie de m'arrêter là"



"Au-delà de la satisfaction personnelle (il a inscrit son 29e but en sélection), c'est bien de gagner ce soir. On a eu beaucoup d'occasions pour au final faire un bon match. Il y a beaucoup de choses à retenir, on a pris beaucoup de plaisir sur la pelouse et je pense que les Français en ont pris aussi. (...) Je n'ai pas envie de m'arrêter, j'ai envie de continuer à grimper dans le classement des buteurs."