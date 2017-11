France - pays de Galles : revoir le but d'Antoine Griezmann

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

France 1 - Galles 0



Griezmann lui-même et Mbappé, à deux reprises, dont une fois sur la barre, avaient offert du concret à la mise en route parfaite de l'auipe de France face au Pays de Galles. Manquait le but et celui-ci n'a finalement pas tardé. Il a également le mérite d'exposer la large palette technique de l'edf. Une ouverture en cloche de Tolisso depuis les 30 mètres vers Griezmann, légèrement à gauche de la surface. L'attaquant réussit alors une très difficile et splendide reprise de volée du gauche qui trompe Hennessey. L'équipe de France mène 1 à 0.