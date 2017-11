France-Pays de Galles : la victoire des Bleus en cinq statistiques

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

L'Equipe de France a entamé sa préparation pour la Coupe du monde 2018 en dominant, dans les grandes largeurs, un Pays de Galles privé du voyage en Russie mais aussi de Gareth Bale. On revient sur cette belle victoire en cinq statistiques.





Les Bleus ont touché quatre fois les montants

"L'addition aurait dû, aurait pu, être plus lourde" : Didier Deschamps a livré son analyse sur la prestation de ses hommes, qui méritaient de gagner avec une marge plus importante. Notamment parce qu'ils ont beaucoup tiré et, surtout, touché les montants : quatre fois, en réalité, par Mbappé, Coman, Pavard et Umtiti. C'est dire si les Gallois s'en sortent plutôt bien avec ce score de 2 à 0.





96,8 %

Corentin Tolisso honorait sa quatrième sélection, samedi soir, et force est de reconnaître qu'il a d'ores et déjà trouvé sa place dans l'entrejeu des Bleus. Le joueur du Bayern Munich n'a perdu qu'un seul ballon et a réussi 96,8 % de ses passes dans le camp adverse. Personne n'a fait mieux. Sa prestation, qui va donner des idées au sélectionneur, a été concrétisée par une passe décisive sublime pour Griezmann sur l'ouverture du score.





29e but

Olivier Giroud n'est plus titulaire à Arsenal mais il reste précieux en Equipe de France. Il l'a encore prouvé face au Pays de Galles en qualité de point d'appui. Ses efforts ont été récompensés par un but, son 8e en huit matches, et son 29e en sélection. Il n'est plus qu'à une petite longueur de Jean-Pierre Papin et Just Fontaine.





18e but

Si Olivier Giroud se rapproche de plus en plus du top 5 des meilleurs buteurs de l'Equipe de France, Antoine Griezmann ne va pas tarder à frapper à la porte non plus. Surtout s'il continue à se montrer aussi précieux collectivement et individuellement. Servi sur un plateau par Tolisso, le joueur de l'Atlético Madrid a inscrit son 18e but avec une belle reprise du gauche. Un vrai taulier.





10e match de l'année 2017

C'était le 10e match de l'année 2017 et il s'est conclu sur une septième victoire pour les Bleus. Autrement, ils n'ont chuté que deux fois pour un seul nul. C'était aussi le 70e match de Didier Deschamps à la tête des Bleus pour un bilan de 44 succès, 12 nuls et 14 défaites.