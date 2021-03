France - Ukraine (1-1) : La France tenue en échec au Stade de France

ELIMINATOIRES COUPE DU MONDE 2022 - Peu inspirée, l'équipe de France a été tenue en échec par l'Ukraine (1-1) lors de la 1ère journée, mercredi soir, au Stade de France.

Le match

Les Bleus n'étaient pas inspirés. Les hommes de Didier Deschamps ont mal entamé leur campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2022 en étant tenu en échec au Stade de France par l'Ukraine (1-1), mercredi soir. Antoine Griezmann a ouvert le score en première période (19e), avant que Presnel Kimpembe n'égalise suite à un but contre son camp avant l'heure de jeu (57e).

Plutôt terne, ce match n'a pas permis aux Bleus de mettre en place leur plan de jeu habituel. Venue avec une défense à cinq, l'Ukraine a bien bloqué les couleurs occupés par Kylian Mbappé et Kingsley Coman. Devant, Olivier Giroud n'a pas réussi à régler la mire. Les Bleus ont d'ailleurs mieux exprimé leur football lors du premier acte. Mais il a manqué l'efficacité face au but.

Seul rayon de soleil de cette partie : le superbe but d'Antoine Griezmann, consécutif à une frappe excentrée du pied gauche. La seconde période a ressemblé à une partie d'échec. A ce petit jeu, l'Ukraine a été plus forte. Meilleure dans les duels et l'occupation du terrain, la sélection d'Andrey Shevchenko a cuit à l'étouffée les Bleus de Deschamps.

Le calendrier des Bleus

Dimanche 27 mars : Kazakhstan - France (15h00 sur TF1)

Mercredi 31 mars : Bosnie - France (20h45)

Les chiffres marquants du match

80 - Il a fallu attendre la 80e de la minute de la rencontre pour voir l'Ukraine commettre sa première faute. Un chiffre absolument improbable. A ce moment-là du match, la France en avait commise 15.

3 - Du coup, l'Ukraine a terminé la rencontre avec trois fautes seulement au compteur.

16 - Cela faisait seize années que l'équipe de France n'avait plus gagné son premier match de l'année civile. Il faut remonter à l'année 2005 et un nul face à la Suède (1-1) pour la dernière.

1 - Selon les chiffres d'Opta, qui suit l'équipe de France, c'est la première fois que les Bleus encaissent un but sans avoir concédé un seul tir cadré de la rencontre.

3 - L'équipe de France n'a cadré que trois tirs lors de ce match nul face à l'Ukraine. Les Buteurs on tiré au but à 18 reprises, dont 9 fois en première période.