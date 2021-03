France - Ukraine (1-1) - Shevchenko évoque le plan anti-Mbappé : "Il a marché"

QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE 2022 - Parvenu à neutraliser l'équipe de France (1-1), l'Ukraine a pris un bon point dans la course à la qualification. Andrey Shevchenko a félicité ses joueurs.

Ils ont dit

Andreï Shevchenko, sélectionneur de l'Ukraine

Sur le nul face à la France

"Nous avons suivi le plan. C'était très difficile car nous n'avions pas eu beaucoup de temps pour nous préparer mais je dois féliciter nos joueurs pour la façon de jouer face à cette équipe si talentueuse qu'est la France. C'était une vraie satisfaction de prendre ce point contre la France."

"Nous nous sommes préparés depuis longtemps, nous avions étudié cet adversaire et le match amical d'octobre (perdu 7-1, ndlr) nous a offert des leçons, on ne peut pas jouer de manière ouverte et suicidaire contre eux, nous avons essayé de jouer de manière compacte."

"Nous avons mis davantage de joueurs pour fermer les côtés, ce plan a marché et le mérite en revient aux joueurs utilisés aujourd'hui. Je voudrais féliciter Zinchenko pour son premier capitanat, il a bien rempli sa mission."

Sur Kylian Mbappé

"Nous avons mis plus de joueurs pour fermer son côté. L'un devait faire pression sur lui, l'autre fermer l'espace. Ce plan a marché et le mérite en revient aux joueurs."