Islande-France : Léo Dubois forfait, Djibril Sidibé convoqué

Encore un forfait pour les Bleus ! Après Hugo Lloris, c'est au tour de Léo Dubois de renoncer aux matches contre l'Islande et la Turquie…

Ce n'est pas la semaine de Léo Dubois… Non seulement Lyon a perdu le derby contre Saint-Etienne, mais en plus, le latéral droit s'est blessé lors de ce match (lésion musculaire à la cuisse) et doit déclarer forfait pour les rencontres des Bleus contre l'Islande et la Turquie.

Pour le remplacer, Didier Deschamps a fait appel à Djibril Sidibé. Le champion du monde 2018 n'a pourtant joué que 31 minutes depuis le début de la saison avec Everton. C'était ce samedi et les Toffees se sont inclinés 1-0 à Burnley.

A noter que l'adversaire des Bleus, l'Islande, enregistre également un forfait. Son capitaine Aron Gunnarsson s'est blessé à une cheville et manquera le match face aux Bleus et le suivant contre Andorre.