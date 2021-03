Kazakhstan - France (0-2) - Deschamps : "Le regret, c'est le manque d'efficacité"

QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE 2022 - Interrogés par TF1 après la victoire de la France face au Kazakhstan (0-2), Paul Pogba et Didier Deschamps ont affiché leur satisfaction.

Kazakhstan - France (0-2) : Les réactions

Paul Pogba, milieu de terrain de l'équipe de France, au micro de TF1 (interrogé par Frédéric Calenge)

"Il fallait faire le job, on l'a fait. Le résultat est positif contre une équipe qui n'a rien lâché. Ils ont bien joué, on a réussi à marquer deux buts, leur gardien a fait un gros match. Le résultat est là donc on est contents. C'était spécial (le terrain synthétique, ndlr). "

"Je reviens de blessure, j'ai eu encore 60 minutes. Ousmane (Dembélé) peut beaucoup apporter à cette équipe, je le prends sous mon aile toujours pour le booster."

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, au micro de TF1 (interrogé par Frédéric Calenge)

"C'est bien même si on aurait pu alourdir le score. On a mis en valeur ce gardien qui n'est pas tout jeune. Il fallait faire le job. Cela n'a pas été simple, avec tout ce qui a précédé entre les températures, le (long) déplacement, le terrain (synthétique)."

"On va bien récupérer car on en a un troisième mercredi en Bosnie. Le petit regret, c'est ce petit manque d'efficacité en seconde période. Ousmane Dembélé a marqué un but. Ceux qui jouent ont la possibilité de mettre des choses à leur crédit. Ceux qui ne sont pas là ne peuvent pas le faire."

"Il a une capacité à répéter les efforts, il met un beau but, il peut être plus décisif, mais quand il est comme ça, c'est intéressant. En Bosnie, je ferai d'autres changements, je ne veux pas mettre toujours les mêmes surtout avec l'enchaînement des matches. Il y en aura quelques-uns qui n'ont pas joué aujourd'hui (dimanche) qui joueront mercredi."

Talgat Baysufinov, sélectionneur du Kazakhstan, en conférence de presse

"Nous connaissons nos faiblesses, on en parlait dans le vestiaire, ce match demande de la consistance. C'est en étant consistant qu'on va pouvoir améliorer notre performance, notre résultat."

"C'est notre premier match aujourd'hui, on a perdu, mais nos supporters, et vous-mêmes (la presse), je vous demande de ne pas être trop sévère avec nous."

"On ne peut rien reprocher aux gars, ils ont été à la hauteur de nos forces. Si on améliore notre discipline de jeu, cela va permettre de maintenir ce genre de rythme et d'obtenir de meilleurs résultats."

