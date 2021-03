Kazakhstan - France (0-2) : Portée par Dembélé, la France s'impose

QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE 2022 - L'équipe de France s'est reprie. Quatre jours après leur nul face à l'Ukraine, les Bleus ont battu le Kazakhstan (0-2), et décroché un premier succès.

Kazakhstan - France (0-2) : Dembélé s'illustre, la France décroche son premier succès

Les Bleus en avaient besoin. Apparue fatiguée et bloquée par l'Ukraine au Stade de France (1-1), lors de sa première sortie dans cette campagne de qualifications à la Coupe du monde 2022, l'équipe de France a décroché son premier succès face au Kazakhstan (0-2), à Noursoultan, le dimanche 28 mars.

Ousmane Dembélé (20e) et Sergiy Maliy (44e, csc) ont marqué les deux buts de cette victoire en première période. En contrôle, la France de Didier Deschamps a non seulement gagné, mais elle s'est surtout rassurée au niveau du jeu.

Alignés en 4-2-3-1 par Didier Deschamps, avec neuf changements effectués, les Bleus ont déroulé leur football pendant 90 minutes face à une équipe plus joueuse qu'attendue. Tout n'a pas été parfait non plus. La fin de la première période et le retour des vestiaires ont été les deux temps faibles des coéquipiers d'Antoine Griezmann. Rien de préoccupant non plus : le Kazakhstan n'a tiré au but qu'à trois reprises. Hugo Lloris et la défense 100% recomposée ont passé un match paisible.

Mieux physiquement, les Bleus ont passé la seconde et retrouvé quelques automatismes dans la construction du jeu. Prochaine destination : Sarajevo et le match face à la Bosnie prévu mercredi prochain (20h45).

Le joueur du match : Ousmane Dembélé

Il a saisi sa chance. Convoqué pour la première fois depuis novembre 2018 par Didier Deschamps, Ousmané Dembélé a été l'homme de cette rencontre. Auteur de son 3e but en 23 sélections, le joueur du FC Barcelone a été le joueur le plus productif durant les 89 minutes passées sur la pelouse.

Toujours disponible dans son couloir, très actif dans le repli, il a surtout adressé un nombre incalculables de bonnes passes à ses coéquipiers, notamment Antoine Griezmann, qui a vu son but être refusé pour un hors-jeu juste avant l'heure de jeu (47e).

Il ne reste qu'un seul match avant la liste des 23 pour l'Euro 2020, celui face à la Bosnie, mais Dembélé a marqué de grands points dans l'optique d'une présence au Championnat d'Europe. Peu à donner, c'est le calendrier international qui veut ça, beaucoup à gagner. Dembélé est le grand gagnant de ce long déplacement au Kazakhstan.

Didier Deschamps et Paul Pogba ont d'ailleurs souligné la belle performance du Barcelonais au micro de TF1. "Il a marqué un but. Ceux qui jouent ont la possibilité de mettre des choses à leur crédit. (....) Il a une capacité à répéter les efforts, il met un beau but, il peut être plus décisif, mais quand il est comme ça, c'est intéressant", a souligné Deschamps au sujet de son ailier.

De son côté, Pogba a réaffirmé tout le bien qu'il pensait de son coéquipier en sélection. "Ousmane (Dembélé) peut beaucoup apporter à cette équipe, je le prends sous mon aile toujours pour le booster."

Les chiffres du match (avec Opta)

1 - L’équipe de France n’a perdu qu’un seul de ses 17 derniers matches (13 victoires, 3 nuls), c’était le 11 novembre 2020 contre la Finlande en amical (0-2).

3 - Trois des 20 derniers buts de l'équipe de France ont été inscrits sur CSC, soit autant que sur les 146 précédents.

7 - Anthony Martial a délivré sa 7e passe décisive avec l'équipe de France depuis sa 1ère sélection le 4 septembre 2015 - seuls Mbappé (10) et Griezmann (20) font mieux sur la période.

7 - La France n’a subi que 7 tirs en 180 minutes de jeu en 2021 : 3 mercredi dernier face à l’Ukraine, 4 face au Kazakhstan.

7 - Le portier du Kazakhstan Alexandr Mokin a réalisé 7 arrêts, total le plus élevé pour un gardien face à l’équipe de France depuis le Turc Mert Günok le 14 octobre 2019 (9).

Ils ont dit après Kazakhstan - France (0-2)

Paul Pogba, milieu de terrain de l'équipe de France, au micro de TF1 (interrogé par Frédéric Calenge)

"Il fallait faire le job, on l'a fait. Le résultat est positif contre une équipe qui n'a rien lâché. Ils ont bien joué, on a réussi à marquer deux buts, leur gardien a fait un gros match. Le résultat est là donc on est contents."

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, au micro de TF1 (interrogé par Frédéric Calenge)

"C'est bien même si on aurait pu alourdir le score. On a mis en valeur ce gardien qui n'est pas tout jeune. Il fallait faire le job. Cela n'a pas été simple, avec tout ce qui a précédé entre les températures, le (long) déplacement, le terrain (synthétique)."