La liste des 23 Bleus pour affronter l'Islande et la Turquie

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi, à 14h00, la liste des 23 Bleus retenus pour affronter l'Islande et la Turquie.

Actuellement deuxième de son groupe des éliminatoires de l'Euro 2020 (derrière la Turquie et devant l'Islande), la France va affronter ses deux concurrents directs pour la qualification en l'espace de quelques jours. Les Bleus vont d'abord affronter l'Islande (le 11 octobre à Reykjavík) avant de recevoir la Turquie (le 14 octobre au Stade de France).

Mbappé, Kanté, Mandanda et Kimpembe de retour

Pour ces deux matches, Didier Deschamps a concocté une liste des 23 sans surprise. Le sélectionneur des champions du monde enregistre les retours de Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, Steve Mandanda et Presnel Kimpembe.

Mandanda revient au détriment de Mike Maignan (LOSC) et Deschamps a expliqué ce choix : "Steve a retrouvé un très bon niveau depuis le début du championnat, où il est décisif. Il a un vécu important avec nous, sachant que la situation des gardiens peut évoluer."

Pogba forfait, Hernandez présent

En revanche, pas de Paul Pogba, touché lors de la rencontre de son équipe Manchester United, face à Arsenal. "Il a un nouveau problème et sera immobilisé trois semaines. C'est toujours embêtant, j'aurais préféré qu'il soit là", a constaté, amèrement, Didier Deschamps.

En revanche, et bien que souffrant du genou droit, Lucas Hernandez figure dans la liste des 23. Son entraîneur au Bayern, Niko Kovac, espérait qu'il ne soit pas convoqué. Didier Deschamps a tenu à clarifier la situation : "J'ai échangé avec Lucas. Lui a envie de venir. La position du joueur est claire et nette. Mais je ne prendrai pas de risques, on fera le point lundi."

La liste des 23 Bleus pour Islande-France et France-Turquie

Gardiens : Alphonse Areola (Real Madrid/ ESP), Hugo Lloris (Tottenham/ANG), Steve Mandanda (Marseille).

Défenseurs : Lucas Digne (Everton/ANG), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern/ALL), Presnel Kimpembe (Paris SG), Clément Lenglet (FC Barcelone/ESP), Benjamin Pavard (Bayern/ALL), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Kurt Zouma (Chelsea/ANG).

Milieux : Ngolo Kanté (Chelsea/ANG), Blaise Matuidi (Juventus/ITA), Tanguy Ndombele (Tottenham/ANG), Moussa Sissoko (Tottenham/ANG), Corentin Tolisso (Bayern/ALL).

Attaquants : Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern/ALL), Olivier Giroud (Chelsea/ANG), Antoine Griezmann (Barça/ESP), Jonathan Ikoné (Lille), Thomas Lemar (Atlético de Madrid/ESP), Kylian Mbappé (Paris SG).