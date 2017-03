Luxembourg – France / Bixente Lizarazu : « Il faut que Mbappé soit testé »

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Nos deux spécialistes Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu ont répondu à vos questions lors d’un Facebook live ce samedi après-midi. Pour eux, la victoire est à la portée des Bleus, mais Didier Deschamps présentera une formation équilibrée avec jeunes talents et tauliers pour éviter toute mauvaise surprise dans ce match piège.





« Il n’y aura pas 8-0 pour les Bleus »

Sur le papier, la victoire des Bleus ne fait aucun doute. Mais pour nos experts, il faut se méfier de cette opposition contre le Luxembourg, 135ème équipe au classement FIFA. Bixente Lizarazu met notamment l'accent sur le fait qu’il faudra rester concentré lors de ce match : « quand tu es dans une ambiance de Ligue des Champions (je pense aux monégasques qui ont fait ce fabuleux match de Ligue des Champions) tout à coup tu te replonges dans quelque chose qui ressemble à un vieux match de Coupe de France dans un stade qui ne donne pas autant envie face à un adversaire qui est « faible » et ce n’est pas simple pour se projeter mentalement sur ce type de match. »



Même analyse pour Grégoire Margotton qui pointe du doigt « l’absence de peur et la volonté des Luxembourgeois ». Le commentateur de TF1 rappelle qu’il s’en est fallu de peu à chaque fois pour que les Pays-Bas, la Suède ou la Bulgarie ne soient accrochés par le dernier du Groupe A. Mais avec du sérieux, les trois points ne devraient pas échapper aux joueurs de Deschamps. Néanmoins, le score sera sans doute plus serré qu’on ne l’imagine car comme le souligne Grégoire Margotton « Il n’y aura pas 8-0 pour les Bleus »











Beaucoup de talents pour les Bleus

L’équipe de France a des problèmes de riche. Même privé de Pogba, Sagna, Varane, blessés et sans Sissoko, Deschamps a l’embarras du choix pour sa formation. Mais le sélectionneur ne va pas pour autant lancer des jeunes talents sans expérience pour cette rencontre selon Bixente Lizarazu : « On parle beaucoup des jeunes, on parle d’Ousmane Dembélé de Kylian Mbappé mais il va falloir faire un bon équilibre, et il me semble que Didier Deschamps garde ce bon équilibre en mettant des tauliers. »







« Il faut que Mbappé soit testé en Equipe de France, il faut que Didier le voit »

Giroud ou Gameiro ? Quelle place pour Mbappé ? Benzema ? Lacazette ? La place de numéro 9 des Bleus a rarement connu une telle concurrence. Visiblement l’attaquant d’Arsenal commencera la rencontre, sa réussite sous le maillot bleu avec Griezmann plaisant plus à celle sous le maillot de l’Atletico avec Gameiro. Pour Mbappé la question est différente. L’ancien latéral gauche des Bleus met en avant le jeu des affinités et le Monégasque doit du coup prendre son mal en patience. « Il faut qu’il soit testé en Equipe de France, il faut que Didier le voit. Il a démontré au plus haut niveau, au niveau de la Ligue des Champions que c’était un joueur de grand talent. Mais cela va prendre du temps. »

Et pour illustrer son propos, il évoque Martial et Coman qui en ce moment connaissent un peu plus de difficultés. Mbappé va donc devoir être patient et profiter de chaque opportunité. Quant à Benzema et Lacazette, si la porte n’est pas fermée, la trop grande concurrence devant leur est fatale, d’autant plus que les Bleus enchaînent les succès. Pas facile de se faire une place aux avants-postes par conséquent.











Lutte à tous les niveaux pour être titulaire

La petite nouveauté de Deschamps concerne le poste de latéral gauche bien connu de Bixente Lizarazu. Kurzawa devrait en effet commencer sur le banc au profit de Benjamin Mendy « Si Didier fait jouer Benjamin Mendy, c’est un petit message pour Layvin Kurzawa. […]Il avait tout pour lui pour prendre son envol et il n’arrive pas à passer ce cap-là. Ça veut dire quelque chose aussi dans sa recherche du meilleur choix sur le côté gauche. »

Le poste d’arrière gauche illustre bien le nombre grandissant de talents qui frappent à la porte de l’équipe de France. Pour Grégoire Margotton, d’ici la Coupe du monde en Russie « il y a tellement de talents, [qu’] il y aura encore des changements d’ici un an. » Appelés en Bleu pour l’Euro, Coman et Martial sont absents de la liste comme Sissoko. La lutte promet d’être serrée pour intégrer l’équipe de France.



Bixente Lizarazu revient d’ailleurs sur le cas N’Golo Kanté, indiscutable à Chelsea, mais avec un faible temps de jeu en sélection. « Ce soir c’est son match. Il a des qualités physiques impressionnantes, des qualités de récupération incroyables, une lecture de jeu. Il a passé un cap énorme à Chelsea, c’est un élément de base. C’est important pour lui qu’il arrive à être un titulaire de cette équipe de France. »

Bonne nouvelle pour nous, les talents ne manquent pas pour nos Bleus. Mauvaise nouvelle pour les joueurs, seuls 23 partiront pour la Russie en cas de qualification. Il reste la possibilité aux sélectionnés de faire leurs preuves ce soir en direct sur TF1 dès 20h45 avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aux commentaires !