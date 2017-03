Luxembourg – France : Egalisation sur Pénalty de Joachim (1-1) !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

L’équipe de France se laisse surprendre par le Luxembourg ! Alors que les Bleus avaient fait le plus dur, Matuidi a fait une faute dans la surface sifflée par l’aritre. Hugo Lloris a dû s’incliner sur la frappe de Joachim qui permet au Luxembourg de revenir au score à la surprise générale.





Un moment d'absence en défense

Une première incursion de Bensi à la 7ème minte avait donné le ton. Suite à une frappe de l’attaquant luxembourgeois facilement captée par Lloris, la défense française s’est une nouvelle fois laissée prendre au piège. Sur un corner mal dégagé par l’équipe de France, Matuidi retient par le bras l’attaquant Da Mota. L’arbitre n’a pas hésité pour désigner le point de pénalty pour les locaux. Peu après la demi-heure de jeu, les Luxembourgeois revenaient au score grâce à Joachim.









Premier but contre la France depuis… 1978 !

Hugo Lloris était pris à contre-pied et permettait au Luxembourg de revenir dans le match. A peine 5 minutes après l’ouverture du score, la France perdait donc son avantage durement acquis. Mais ce but était aussi un petit événement historique. L’égalisation de Joachim est en effet la première réalisation luxembourgeoise contre la France depuis 39 ans ! Les Lions Rouges n’avaient plus marqué contre les Bleus depuis 1978 ! De toutes les oppositions entre les deux nations, le Luxembourg n’a jamais marqué plus d’une fois contre les tricolores. En espérant que cette série continue pour la suite de la rencontre….