Luxembourg – France : L’ouverture du score de Giroud (0-1) !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

L’équipe de France trouve le chemin des filets grâce à Olivier Giroud ! Alors que la France se montrait dangereuse sur coup de pied arrêté c’est dans le jeu et du pied droit que le numéro 9 a marqué !

Dominatrice, l’équipe de France a pris l'avantage grâce à Olivier Giroud ! Le Gunner s’est trouvé à la conclusion d’un très beau mouvement collectif initié par Antoine Griezmann. Le Monégasque Djibril Sidibé a fait preuve de sang froid pour servir l’avant-centre des Bleus dans la surface qui a marqué le premier but de la rencontre !





22ème but en 60 sélections

Alors que la France peinait à se créer des occasions, sur leur première frappe cadrée, les hommes de Deschamps sont parvenus à marquer face au gardien luxembourgeois Schon. Après quelques tentatives infructueuses sur coup-pied arrêtés, c’est finalement dans le jeu qu'ils sont parvenus à prendre le dessus sur le Luxembourg. Même si le côté gauche avec Mendy et Matuidi se montrait le plus dangereux, c’est de la droite que les Bleus ont trouvé la solution. Une belle combinaison entre Griezmann et Sidibé a permis de déstabiliser la très compacte défense du Luxembourg.

Giroud a ensuite marqué dans les buts du pied droit dans les bus vides. Pour le Gunner c’est son 22ème but en 60 sélections ! Alors qu’il s’était déjà montré dangereux à la 8ème minute sur un coup-franc de Payet, le nuémro 9 des Bleus a enfin trouvé le chemin des filets pour les Bleus. Il s’agit de son premier but depuis cet automne avec les tricolores.









NGolo Kanté et Griezmann à la manette

Sur ce but, le décalage est venu de N’Golo Kanté. Sa passe a cassé les lignes et a permis de passer les premières lignes défensives du Luxembourg. Ensuite Griezmann servi aux abords de la surface a fait l’essentiel en résistant à la défense adverse pour servir dans les meilleures dispositions Sidibé. La suite a été parfaitement réalisée avec un jeu en un minimum de touche pour aboutir au but de Giroud.



-