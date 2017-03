Luxembourg – France : la rentrée en jeu de Kylian Mbappé !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Comme prévu, Kylain Mbappé a donc fait ses premiers pas en équipe de France ! Il a remplacé Dimitri Payet à une douzaine de minutes de la fin du match contre le Luxembourg. Il faudra peut-être se rappeler de ce match entre le Luxembourg et la France comme les premiers pas de Mbappé sous le maillot bleu. Même s’il n’a pas marqué, il a montré toute son envie et aurait pu se distinguer avec un but mais sa frappe a été sortie en corner par le portier luxembourgeois. Le phénomène monégasque franchit donc un nouveau palier en intégrant la sélection Bleue.





Pas de but, mais des premières minutes convaincantes

Au contraire du système de jeu à l’AS Monaco, Mbappé a évolué sur le côté gauche dans un 4-2-3-1. Il s’est montré à l’aise dans ses prises de balle et dans son pressing. Le jeune attaquant de 18 ans a voulu bien faire mais n’en a pas oublié les consignes tactiques pour autant. Offensivement et défensivement, Kylian Mbappé a fait ce qu’il devait faire pour cette fin de rencontre acquise aux Bleus. Pour ces dernières minutes sans enjeu, le joueur de l’AS Monaco a fait ce qu’il fallait sans prendre de risque, même si tous les regards étaient attentifs à chacune de ses actions.









Titulaire lors de France – Espagne ?

L’essentiel pour Deschamps était de pendre les trois points lors d’une rencontre compliquée contre un adversaire qui avait posé des soucis contre les Pays-Bas, la Bulgarie et la Suède. Du coup, contre l’Espagne, le sélectionneur pourra opérer quelques rotations et changer sa composition. Il n’est donc pas exclu que Mbappé ait droit à plus de minutes contre l’Espagne. Et peut-être même le voir titulaire, Olivier Giroud ayant été au sol à quelques reprises, et Deschamps va peut-être chercher à le préserver mardi et donner du temps de jeu à Mbappé ou Gameiro devant. Quoiqu’il en soit, l’histoire entre Kylian Mbappé et l’équipe de France ne fait que commencer.