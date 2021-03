France - Ukraine : les infos du 1er match des éliminatoires du Mondial 2022

L’équipe de France entame sa campagne de qualification à la Coupe du monde 2022, mercredi 24 mars au soir, au Stade de France (20 h 45 sur TF1), face à l’Ukraine d’Andrei Shevchenko.

Le contexte

Les Bleus ont embarqué dans le TGV direction l’Euro 2020-2021. Avant d’essayer d’aller chercher le sacre européen qui leur manque, les hommes de Didier Deschamps vont devoir passer par la case éliminatoires du Mondial 2022. Le report de l’Euro à cause de la pandémie de Covid-19 est le principal responsable de ce drôle de calendrier. En temps normal, débuter les qualifications du mondial qatari n’aurait surpris personne.

Car c'était effectivement prévu de les débuter maintenant. Le manque de souplesse de l'UEFA n'a pas forcément plus à ce sujet. Didier Deschamps l'a répété plusieurs fois depuis l'annonce de son groupe : il voulait préparer l’Euro autrement. Il faut s’adapter, c’est l’époque. Le programme va être chargé pour les organismes. Il faudra vivre avec.

Durant cette trêve internationale, les Bleus joueront d’ailleurs trois rencontres officielles : après la réception de l’Ukraine au Stade de France (à partir de 20 h 35 sur TF1, coup d’envoi à 20 h 45), il faudra se déplacer au Kazakhstan dimanche prochain (15 h 00, en direct sur TF1), avant de se rendre en Bosnie mmercredi prochain (31 mars à 20 h 45). Comme l’a souligné Hugo Lloris mardi, le défi de ce rassemblement de mars, le premier et seul avant la liste des 23 pour l’Euro, sera de prioriser la récupération. Didier Deschamps a aussi martelé ce discours.

Il n’y aura aucune surprise dans la composition de départ de Didier Deschamps. Il n’y en a d’ailleurs pas eu dans son groupe de 26 pour le rassemblement. Sauf scénario improbable, 23 des 26 hommes convoqués à Clairefontaine seront de la partie au mois de juin. Deschamps a bâti les contours de son groupe dès septembre 2018, avant d’y ajouter quelques pièces supplémentaires, notamment Eduardo Camavinga, actuellement engagé dans la phase de groupes de l’Euro espoirs en Slovaquie (les Bleus débuteront jeudi face au Danemark).

Il sait où il va et il y va avec ses cadres. Ceux qui sont revenus - Alphonse Areola, Ferland Mendy, Tanguy Ndombélé, Ousmane Dembélé, Thomas Lemar - sont eux revenus au meilleur des moments. Comme le dit l’adage, en anglais, "timing is everything". Il y a un peu plus d’un an leurs chances d’être à l’Euro étaient beaucoup plus minces, réduites à peau de chagrin même. En mars 2021, tout a changé.

L’adversaire du soir : l'Ukraine

Dirigée par Andrey Shevchenko depuis 2016, l’équipe d’Ukraine est une habituée du Stade de France. Elle s’y était rendue il n’y a pas plus tard que le 7 octobre 2020 pour y jouer un match amical dans des conditions très particulières. Pulvérisée par les cas de Covid-19, la "Zbirna" était venue avec les moyens du bord pour encaisser une raclée (7-1). Cette fois, ce sera légèrement différent d’un point de vue effectif.

Il faudra avoir l’œil sur les deux joueurs naturalisés du Shakhtar Donetsk : Marlos, le créateur et Junior Moraes, le buteur, sans oublier Andriy Yarmolenko, l’ancien buteur du Dynamo Kiev, aujourd’hui à West Ham.

Son successeur à Kiev se nomme Viktor Tsyhankov. Le milieu offensif de 23 ans est aujourd’hui le meilleur joueur de la nouvelle génération ukrainienne qui pointe le bout de son nez. Convoqué par Shevchenko, il a finalement dû déclarer forfait, tout comme Taras Stepanenko, la plaque-tournante du Shakhtar et de la sélection. On les reverra à l'Euro.

Les amoureux de l’Atalanta et de Manchester City retrouveront avec plaisir Ruslan Malinovskyi et le désormais très polyvalent Oleksandr Zinchenko, le couteau-suisse de Pep Guardiola.

Les compositions des équipes

France : Lloris ( G - Cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Coman, Kanté, Rabiot, Mbappé - Griezmann, Giroud

Ukraine : Bushchan (G - Cap.) - Zabarnyi, Kryvtsov, Mykolenko, Karavaiev, Matvienko - Sydorchuk, Shapararenko, Malinovskyi, Zinchenko - Yaremchuk

Les chiffres à retenir (Opta)

1 - La France n’a perdu qu’un seul de ses 10 matches face à l’Ukraine (6 victoires, 3 nuls), c’était le 15 novembre 2013 en barrage aller du Mondial 2014 (0-2).

1 - L’équipe de France n’a perdu qu’un seul de ses 15 derniers matches (12 victoires, 2 nuls), c’était le 11 novembre 2020 contre la Finlande en amical (0-2).

44 - Antoine Griezmann, qui a disputé les 43 derniers matches de l’équipe de France, peut égaler le record en la matière depuis l’après-guerre établi par Patrick Vieira entre octobre 1999 et octobre 2002 (44).

3 - Les Bleus ont raté 3 de leurs 6 derniers penalties tirés, après avoir transformé leurs 10 précédents.

Les déclarations d'avant-match :

Didier Deschamps, sur le calendrier chargé

"Il n'y a pas de frustration. Le maître-mot, c'est s'adapter. On ne peut pas faire de séance spécifique ou de séance collective, mais je n'ai pas à être frustré, c'est la vie de tout sélectionneur. Les joueurs ont des calendriers surchargés, ils sont habitués à cela. Ce n'est pas nouveau. Depuis huit ans, le seul moment où on a vraiment le temps de travailler spécifiquement, c'est dans la phase de préparation d'une grande compétition."

"Lors des stages, c'est un peu aléatoire, mais depuis un moment le travail se fait plus sur les matches et la récupération, d'où l'importance d'avoir des joueurs qui ont du vécu, des repères. Plus le noyau dur est important, mieux c'est car il n'y a pas le temps de travailler les détails, or ce sont des détails qui peuvent être importants. Evidemment, dans un monde idéal, on aimerait avoir plusieurs séances pour corriger. Mais je ne me pose pas la question car ce n'est pas possible."

Andrey Shevchenko :



Sur le match



"On a pu renforcer notre équipe (depuis la défaite 7-1 subie en octobre 2020, ndlr). Les joueurs vont montrer de quoi ils sont capables et je suis certain qu'ils vont faire de leur mieux."



Sur Ousmane Dembélé et le danger qu’il représente pour une défense



"Je suis dans une position où je préférerais qu’il ne marque pas (…) C’est un jeune joueur très talentueux, qui a besoin d’être un peu plus patient au moment de conclure."