Suède - France (2-1) : Lloris se manque, Toivonen envoie la Suède en tête

Par Telefoot | Ecrit pour TF1 |

C'était une fin de match comme on a l'habitude de les voir. L'équipe de France conservait le ballon sans vraiment réussir à trouver une faille dans une défense suédoise bien organisée mais peu dangereuse lors des dernières minutes. Et il n'a suffi que d'une erreur pour changer la donne. A la suite d'une passe en retrait, Hugo Lloris décidait de quitter sa surface ballon au pied, menacé par un attaquant suédois. Le capitaine des Bleus manquait son dégagement à ras terre. Tout heureux de récupérer cette offrande involontaire au milieu du terrain, Ola Toivonen tentait sa chance de loin. Trois rebonds plus tard, Hugo Lloris ne pouvait que constater les dégâts avec ce deuxième but inespéré pour les Nordiques.

Les tricolores pensaient pourtant avoir fait le plus difficile en ouvrant le score à la 37e minute à la suite d'un enchaînement exceptionnel d'Olivier Giroud qui inscrit son 27e but. Le début de match était plutôt fermé, sans occasion franche et la volée du Gunner débloquait la situation.





Mais alors qu'on les sentait en difficulté après cette ouverture du score, les Suédois démontraient une force de caractère. Profitant d'une mauvaise organisation défensive sur un ballon aérien, Jimmy Durmaz se retrouvait seul au deuxième poteau. En dépit d'un retour express de Dimitri Payet, le milieu offensif de Toulouse parvenait à tromper Lloris d'une frappe enroulée.





Au retour des vestiaires, chaque sélection a eu ses moments chauds. Les Bleus semblaient mieux rentrer dans la partie lors des dix premières minutes avant que les Suédois ne fassent stresser la défense françaises sur des tentatives de Johansson, Durmaz ou Forsberg, à nouveau précis sur coup franc. Les entrées en jeu de Lemar ou Mbappé n'ont pas suffi pour faire basculer la rencontre. A défaut de pouvoir l'emporter, il fallait éviter de perdre ce match. Mais c'était sans compter sur la dernière action...

Cette défaite de l'équipe de France provoque un changement de leader dans le groupe A puisque la Suède prend désormais la tête avec le même nombre de points que les Bleus (13 pts) mais avec une meilleure différence de but. Et derrière, les Pays-Bas, victorieux du Luxembourg ne sont plus très loin (10 pts). La route vers la Russie sera encore bien longue pour les joueurs de DIdier Deschamps.