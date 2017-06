Suède – France : Hugo Lloris, une erreur si inhabituelle

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les dernières secondes du match contre la Suède ont été fatales aux bleus. Alors que le nul semblait assuré, Hugo Lloris a manqué sa relance qui a profité à Toivonen qui a inscrit le but vainqueur et relance tout dans la course à la qualification. Mais comment blâmer un gardien qui a été aussi performant avec son club et sa sélection depuis de nombreuses saisons ?





15 « clean sheets » en Premier League

Sur les 38 matches de championnat, Hugo Lloris en a disputé 34 avec son club de Tottenham. Grand artisan de la deuxième place des Spurs derrière Chelsea et devant Manchester City, Liverpool, Manchester United et Arsenal, l’ancien Lyonnais a été indispensable au club londonien. D’ailleurs, lors de ses apparitions, il totalise 15 clean sheets (matches sans prendre de buts) pour un total de 78 parades.

Rien d’étonnant à le voir donc gardien de la meilleure défense du Royaume (26 buts). Depuis son arrivée en Angleterre, il a joué 170 matches, et ses cages sont restées inviolées à 59 reprises. Sa mauvaise relance est donc une erreur très inhabituelle pour lui.









Essentiel aux Bleus

Avec cette défaite en Suède, la course à la première place est relancée, mais les Bleus ont encore leur destin entre leurs mains. L’équipe de France n’est en effet distancée qu’à la différence de buts par leurs adversaires de vendredi soir (+8 contre + 7). Et comme l’a déclaré Didier Deschamps en analyse d’après-match, il faudra compter avec Hugo Lloris, dont les parades lors des précédentes rencontres ont souvent assuré des points précieux aux Bleus. Ce fut le cas lors de la victoire aux Pays-Bas (0-1) où le gardien des Spurs a assuré les trois points de la victoire.

Car même si les Bleus ont eu la fâcheuse habitude de prendre un but lors de 4 de leurs 6 rencontres de cette poule A, il ne faut pas oublier que lors de ces matches, Lloris a souvent été décisif en sauvant ses coéquipiers. Mais comme l’a souligné le sélectionneur, lorsqu’un gardien fait une erreur, elle se voit plus que pour un joueur à un autre poste… Car il n’y a souvent personne derrière pour aider.





Hugo Lloris qui sauve les Bleus lors de Pays-Bas - France: