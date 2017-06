Suède – France : le match en 5 statistiques

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Ce match aurait pu permettre aux Bleus de se rapprocher un peu plus de la Russie, mais la victoire des Suédois relance le suspens dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde en Russie. Retour sur cette rencontre autour des statistiques les plus marquantes.





0… et 1

Jimmy Durmaz et Ola Toivonen ont inscrit les deux buts de leurs sélections contre la France. Evoluant à Toulouse, ils ont marqué sur leur unique frappe cadrée de la rencontre. En Ligue 1, ils n’ont jamais marqué lors du même match cette saison.

Le but de Ola Toivonen qui donne trois points à la Suède :









1 sur 1

En ouvrant le score juste avant la mi-temps d’une magnifique reprise de volée, Olivier Giroud a permis aux Bleus de marquer sur leur première et seule frappe cadrée de la première période. En seconde période, la France a cadré 5 tentatives.

La superbe ouverture du score d'Olivier Giroud :









1

L’équipe de France ne s’est imposée qu’à une seule reprise en Suède lors de matches qualificatifs. C’était dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 1980 (3-1). Sinon elle a connu deux nuls et deux défaites.





2

En s’inclinant en Suède, l’équipe de France connait un deuxième revers en trois matches. Avant le beau succès contre le Paraguay, les Bleus restaient en effet sur un revers à domicile contre l’Espagne. Auparavant, ils ne s’étaient inclinés que deux fois en… 24 matches.

















17 sur 17

Olivier Giroud est en grande forme. Après son triplé contre le Paraguay, il a de nouveau trouvé le chemin des filets contre la Suède. Lors de ses 17 dernières titularisations, il a inscrit 17 buts ! Il compte autant de réalisations sous le maillot de l’équipe de France que Karim Benzema (27)