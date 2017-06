Le triplé historique de Giroud, le record de Lloris... France-Paraguay en 5 stats

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

L'équipe de France s'est largement imposée face au Paraguay vendredi (5-0) au Roazhon Park en amical. Les hommes de Didier Deschamps ont pu répéter leurs gammes et signer quelques belles performances collectives et individuelles.

Bien sûr, ce Paraguay n'avait pas grand chose à voir avec l'équipe coriace de 1998. Hier, vendredi 2 juin, l'équipe de France n'a fait qu'une bouchée des Sud-Américains en amical (5-0), alors que leurs prédécesseurs avaient eu besoin d'un but en or salvateur arraché par Laurent Blanc pour terrasser les Paraguayens de José Luis Chilavert en huitièmes de finale du Mondial à domicile. Mais une victoire est une victoire, et celle glanée vendredi amène son lot de bonnes nouvelles, en attendant de plus hauts sommets.

Giroud, premier triplé depuis 17 ans

Deux reprises du gauche à bout portant (6e et 69e) et une tête plongeante (13e) : Olivier Giroud a été plus qu'efficace à la pointe de l'attaque des Bleus. Auteur d'un triplé, l'attaquant soigne ses statistiques. Il en est à 26 buts en 62 sélections, ce qui fait de lui le 9e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.

Et il est aussi le premier Français a signé un triplé sous le maillot frappé du coq depuis quasi 17 ans. Il succède à David Trezeguet, le dernier Bleu à avoir frappé trois fois dans un même match. C'était le 16 août 2000, juste après le sacre lors de l'Euro 2000. A Marseille, contre une sélection de la Fifa (Andreas Kopke, Samuel Kuffour, Rigobert Song, Hidetoshi Nakata, Roberto Baggio...), la France s'imposa largement (5-1) avec notamment un coup du chapeau de "Trezegol". Les triplés ne sont pas nombreux en sélection : avant Trezeguet, le dernier remontait à 1985 et un certain Dominique Rocheteau contre le Luxembourg (6-0), en match de qualifications pour le Mondial 1986.

Thauvin, le 70e homme

Entré en jeu pour les 10 dernières minutes à la place d'Antoine Griezmann, Florian Thauvin a honoré sa première sélection en équipe de France. Un événement que le Marseillais n'est pas prêt d'oublier. Thauvin est le 70e joueur à porter le maillot des Bleus depuis que Didier Deschamps a été nomme sélectionneur en juillet 2012. A l'époque, Florian Thauvin n'avait que 19 ans, jouait encore à Bastia et n'avait encore jamais joué en Ligue 1. Le temps a passé.

Lloris, un gardien dans l'histoire

Il y a un an, lors de l'Euro 2016 et du 3e match de poules contre la Suisse (0-0), Hugo Lloris était devenu le Français ayant porté le plus de fois le brassard de capitaine à égalité avec Didier Deschamps (54 capitanats). Il l'a depuis dépassé. Face au Paraguay vendredi, le portier a honoré sa 88e sélection, ce qui fait de lui le gardien le plus capé de l'histoire des Bleus. Il détrône Fabien Barthez, 87 sélections entre 1994 et 2006.

La France aime le Paraguay

Le souvenir de 1998 ne s'envolera jamais : la résistance folle des Paraguayens, le mur Chilavert, l'angoisse, la fournaise de Felix-Bollaert et finalement la délivrance de Laurent Blanc... Historiquement, le Paraguay réussit à la France. En 5 matches, les Bleus n'ont jamais perdu face aux Guarani : 3 victoires et 2 nuls. Mais avant la démonstration effectuée à Rennes, il fallait remonter justement à ce France-Paraguay de la Coupe du monde 1998 pour retrouver trace d'une victoire. Depuis, il y a eu deux nuls (0-0 en mai 2008 et 1-1 en juin 2014). En juin 1958, pour son premier match de poules du Mondial, la France domina le Paraguay pour la première fois (7-3) avec notamment un triplé de Raymond Kopa.

Première victoire à Rennes

Les Bleus sont invaincus au Roazhon Park. C'est la 3e fois que l'équipe de France dispute un match à Rennes et elle n'a jamais perdu dans cette ville. Seule nouveauté : pour la première fois, elle a gagné. Le 18 août 2004, pour le premier match du nouveau sélectionneur Raymond Domenech, les Bleus neutralisèrent la Bosnie-Herzégovine en amical (1-1, avec un but de Peguy Luyindula). Puis, le 14 novembre 2014, la France, toujours en amical, fit match nul contre l'Albanie (1-1). Antoine Griezmann marqua le seul but des Bleus.